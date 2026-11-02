Flower Rangoli: दिवाली पर फूलों से सजाएं घर का आंगन, मिनटों में बनेंगी ये 8 रंगोली

दीये के चारों तरफ बनाएं फ्लावर रंगोली

दिवाली पर दीयों के बिना सजावट अधूरी लगती है। ऐसे में आप दीयों को अपनी फ्लावर रंगोली का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले बीच में एक बड़ा दीया रखें और उसके चारों तरफ गेंदे की पंखुड़ियों या दूसरे कोई फूलों से गोल डिजाइन बनाएं। अब पंखुड़ियों के बीच थोड़ी दूरी पर छोटे दीये सजा दें। यह डिजाइन देखने में काफी अच्छा लगता है और इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।