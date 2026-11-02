Flower Rangoli: दिवाली पर फूलों से सजाएं घर का आंगन, मिनटों में बनेंगी ये 8 रंगोली

अगर आप पहली बार फूलों वाली रंगोली बना रहे हैं, तो गेंदे के फूलों से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की पंखुड़ियां अलग कर लें। अब फर्श पर एक गोल शेप बनाकर उसके चारों तरफ दोनों रंगों की पंखुड़ियां बिछा दें। बीच में एक छोटा दीया रख दें। यह डिजाइन बनाने में आसान है और कम समय में तैयार भी हो जाता है। (All Photos: Pinterest)
गुलाब की पंखुड़ियों से बनी रंगोली काफी खूबसूरत दिखती है। इसके लिए लाल, गुलाबी और सफेद गुलाब की पंखुड़ियां ले लें। सबसे पहले फर्श पर गोल या फूल जैसी शेप बनाएं। फिर अलग-अलग रंगों की पंखुड़ियों को बारी-बारी से सजाएं। बीच में सफेद फूल रख सकते हैं। इस डिजाइन को घर के मेन गेट या पूजा वाली जगह के पास बनाना अच्छा रहेगा।
दिवाली पर दीयों के बिना सजावट अधूरी लगती है। ऐसे में आप दीयों को अपनी फ्लावर रंगोली का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले बीच में एक बड़ा दीया रखें और उसके चारों तरफ गेंदे की पंखुड़ियों या दूसरे कोई फूलों से गोल डिजाइन बनाएं। अब पंखुड़ियों के बीच थोड़ी दूरी पर छोटे दीये सजा दें। यह डिजाइन देखने में काफी अच्छा लगता है और इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।
अगर आपके पास ज्यादा तरह के फूल नहीं हैं, तो पत्तियों की मदद से भी अच्छी रंगोली बना सकते हैं। इसके लिए हरे पत्ते, गेंदे की पंखुड़ियां और कुछ गुलाब के फूल ले लें। पत्तियों से पहले एक गोल या चौकोर बॉर्डर बनाएं। इसके अंदर फूलों की पंखुड़ियां सजाएं। बीच में एक छोटा फूल या दीया रख सकती हैं। हरे और पीले रंग का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगेगा।
कमल के फूल जैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो गुलाबी और सफेद फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें। पहले फर्श पर कमल की पंखुड़ियों जैसी आउटलाइन बनाएं। इसके बाद हर पंखुड़ी को गुलाबी और सफेद रंग से सजाएं। बीच में पीले गेंदे की पंखुड़ियां रख सकते हैं। यह डिजाइन पूजा वाली जगह के लिए अच्छा रहेगा। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा।
गोल रंगोली की जगह कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो चौकोर डिजाइन बनाएं। इसके लिए चारों तरफ गेंदे की पंखुड़ियों से बॉर्डर तैयार करें। अब अंदर की तरफ गुलाब की पंखुड़ियों से एक छोटा चौकोर शेप बनाएं। बीच में कुछ सफेद फूल रख दें। आप चाहें तो चारों कोनों पर छोटे दीये भी सजा सकते हैं। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ काफी क्लासी भी दिखेगा।
अगर आपके पास समय कम है या घर में ज्यादा जगह नहीं है, तो छोटी फ्लावर रंगोली बनाएं। इसके लिए एक प्लेट या छोटी थाली के आकार में पंखुड़ियां सजाएं। बीच में गुलाब का फूल रखें और उसके चारों तरफ गेंदे की पंखुड़ियां लगाएं। किनारों पर कुछ हरी पत्तियां रख दें। इस तरह की छोटी रंगोली आप घर के एंट्रेंस, बालकनी या पूजा की जगह पर बना सकते हैं।
अगर आपके पास अलग-अलग रंगों के फूल हैं, तो उनसे मल्टीकलर रंगोली तैयार करें। इसके लिए गेंदे, गुलाब और सफेद फूलों की पंखुड़ियां ले लें। फर्श पर पहले एक गोल डिजाइन बनाएं और फिर हर लेयर में अलग रंग की पंखुड़ियां सजाएं। बीच में छोटा दीया या फूल रख दें। यह रंगोली देखने में काफी ब्राइट और खूबसूरत लगेगी। इसे बनाने के लिए किसी खास डिजाइन की जरूरत भी नहीं है।