अभी भी पुराने तरीके से लेती हैं दुपट्टा? तो देख लें ये 8 फैंसी ड्रेप स्टाइल, जो बढ़ा देंगे आपके सूट की कीमत!

सूट के साथ दुपट्टा लेने के तरीके

सूट का पूरा लुक तो उसके दुपट्टे के साथ ही आता है। सिर्फ दुप्पटे का डिजाइन ही नहीं, बल्कि आप इसे कैसे ले रही हैं वो भी आपके पूरे लुक पर इंपैक्ट डालता है। अब ज्यादातर गर्ल्स कन्फ्यूज रहती हैं कि कैसे दुपट्टा लें, इसलिए यहां हम आपके लिए अलग-अलग डिजाइन ले कर आए हैं। अपने सूट और दुप्पटे के बेसिस पर आप इनमें से कोई भी फैंसी पैटर्न चुन सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)