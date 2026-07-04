सलवार-प्लाजो नहीं, सूट के साथ सिगरेट पैंट सिलवा रही हैं लड़कियां! देखें 8 फैंसी डिजाइन

मॉडर्न लुक देंगे सिगरेट पैंट के ये फैंसी डिजाइन

आजकल ज्यादातर गर्ल्स सूट के साथ सिगरेट पैंट सिलवाना पसंद कर रही हैं। वहां है इसका स्ट्रेट और स्लिम फिट लुक, जो सिंपल कुर्ती को बहुत ज्यादा क्लासी बना देता है। दरअसल सिगरेट पैंट थोड़ी फिटेड होती है, लेकिन चूड़ीदार की तरह बहुत टाइट भी नहीं होती है। आमतौर पर ये एंकल लेंथ बनवाई जाती है, जिस वजह से काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लुक देती है। सिंपल सिगरेट पैंट भी काफी क्लासी लगती है, लेकिन अगर आप इसकी मोहरी पर डिजाइन बनवा लें तो लुक भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। तो चलिए यहां कुछ फैंसी से डिजाइन देख लेते हैं, जो आप सिलवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)