सलवार-प्लाजो नहीं, सूट के साथ सिगरेट पैंट सिलवा रही हैं लड़कियां! देखें 8 फैंसी डिजाइन

आजकल ज्यादातर गर्ल्स सूट के साथ सिगरेट पैंट सिलवाना पसंद कर रही हैं। वहां है इसका स्ट्रेट और स्लिम फिट लुक, जो सिंपल कुर्ती को बहुत ज्यादा क्लासी बना देता है। दरअसल सिगरेट पैंट थोड़ी फिटेड होती है, लेकिन चूड़ीदार की तरह बहुत टाइट भी नहीं होती है। आमतौर पर ये एंकल लेंथ बनवाई जाती है, जिस वजह से काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लुक देती है। सिंपल सिगरेट पैंट भी काफी क्लासी लगती है, लेकिन अगर आप इसकी मोहरी पर डिजाइन बनवा लें तो लुक भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। तो चलिए यहां कुछ फैंसी से डिजाइन देख लेते हैं, जो आप सिलवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
डेली वियर के लिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो सिंपल सिगरेट पैंट एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। ऑफिस या कॉलेज के लिए भी गर्ल्स ज्यादातर इस डिजाइन को प्रिफर करती हैं। बस सिंपल सा स्लिट लगवा लें, काफी फैंसी पैंट लगेगी। इसे आप कैसी भी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकती हैं, बेहद फॉर्मल लुक आएगा।
आजकल बटन डिटेलिंग वाली सिगरेट पैंट काफी ट्रेंड में है। इसमें एंकल के पास छोटे-छोटे मैचिंग या हैंडमेड बटन लगाए जाते हैं, जो देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। ये छोटी सी डिटेलिंग आपके पूरे सूट का लुक बदल सकती है, इसलिए एक बार जरूर ट्राई कर के देखें।
अपनी सिंपल सिगरेट पैंट को थोड़ा और स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो इसकी एंकल लेंथ मोहरी पर पिंटक डिटेलिंग करा सकती हैं। इसमें सिलाई से लाइंस बनाई जाती हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक देती हैं। यह डिजाइन बिना ज्यादा एंब्रॉयडरी या हेवी वर्क के भी आपके सूट की खूबसूरती को और बढ़ा देता है।
आजकल कट वर्क का काफी ट्रेंड है। सिगरेट पैंट की मोहरी पर अगर आप ये डिटेलिंग करा लें, तो ओवरऑल लुक बहुत ही खास बन जाएगा।इसमें ट्राएंगल कट वर्क के साथ साथ खूबसरत डिटेलिंग भी की गई है, जो सिंपल पैंट्स को काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक देती है। डेली वियर हो या कोई स्पेशल ओकेजन, इस तरह की पैंट आप स्टिच करा सकती हैं।
सिगरेट पैंट के बॉर्डर पर लगी लेस इसे काफी अट्रैक्टिव लुक देती है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो सिंपल सी मैचिंग लेस लगवा सकती हैं। पूरा लुक एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसी पैंट्स ऑफिस-कॉलेज और डेली वियर के लिए भी परफेक्ट रहती हैं।
कुछ अलग और ट्रेंडी चाहती हैं, तो पानी सिगरेट पैंट की मोहरी पर ये लैटिस डिटेलिंग करा सकती हैं। इसमें मैचिंग फैब्रिक की पत्तियों से जालीदार पैटर्न बनाया जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। पाकिस्तानी सूटों के साथ खासतौर से इस तरह की पैंट्स बनवाने का चलन है।
आप लेस और बटन दोनों लगवाकर इस तरह की फैंसी डिटेलिंग वाली सिगरेट पैंट भी स्टिच करा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक आता है। ये कॉम्बिनेशन आपके ओवरऑल सूट को काफी डिजाइनर लुक देता है और बिना हेवी कढ़ाई के आउटफिट की खूबसूरती और बजट की बढ़ा देता है।
आप चाहें तो कुछ इस तरह की डिजाइनर मोहरी भी बनवा सकती हैं। ये भी काफी ज्यादा फैंसी लुक देती है। इसमें फैब्रिक से छोटी छोटी डिटेलिंग की गई है, साथ में लेस का भी वर्क है और स्टीचिंग से भी खूबसूरत सा पैटर्न बनाया गया है। इस तरह की मोहरी आपके पूरे सूट का लुक बदलकर रख देगी।