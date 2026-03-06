गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पिएं ये 8 देसी समर ड्रिंक्स

आम पन्ना

आम पन्ना कच्चे आम से बनने वाला एक लोकप्रिय समर ड्रिंक है, जिसे भारत के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान खास तौर पर पिया जाता है। यह शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है और लू से बचाने के लिए भी जाना जाता है। इसमें मौजूद मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में खोए पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं। साथ ही यह भूख बढ़ाने में भी मदद करता है, जो अक्सर गर्मी में कम हो जाती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे बेहद ताजगी भरा पेय बनाता है।