गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पिएं ये 8 देसी समर ड्रिंक्स

भारत की गर्मियां काफी तेज और थकाने वाली होती हैं। तेज धूप और गर्म हवा के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स जल्दी कम होने लगते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में ऐसे पेय लेना जरूरी है जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेशन भी बनाए रखें। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स जैसे आम पन्ना, छाछ, सत्तू और नींबू पानी सदियों से गर्मी से राहत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये प्राकृतिक, पौष्टिक और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।
आम पन्ना कच्चे आम से बनने वाला एक लोकप्रिय समर ड्रिंक है, जिसे भारत के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान खास तौर पर पिया जाता है। यह शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है और लू से बचाने के लिए भी जाना जाता है। इसमें मौजूद मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में खोए पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं। साथ ही यह भूख बढ़ाने में भी मदद करता है, जो अक्सर गर्मी में कम हो जाती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे बेहद ताजगी भरा पेय बनाता है।
नींबू पानी गर्मियों में सबसे आसान और लोकप्रिय पेय माना जाता है। यह तुरंत हाइड्रेशन देता है और शरीर को तरो-ताजा महसूस कराता है। नींबू में मौजूद विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। गर्मी के दिनों में नमक और थोड़ा सा शहद या चीनी मिलाकर बनाया गया नींबू पानी शरीर में खोए इलेक्ट्रोलाइट्स को भी संतुलित करता है। यह एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी समर ड्रिंक है।
छाछ यानी बटरमिल्क भारतीय घरों में गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा पी जाने वाला पेय है। यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खासकर भारी भोजन के बाद छाछ पीने से पेट हल्का महसूस होता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है। थोड़ा सा भुना जीरा और नमक डालकर बनाई गई छाछ स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन है।
कोकम शरबत पश्चिमी भारत में खास तौर पर पसंद किया जाने वाला समर ड्रिंक है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करने में मदद करता है और एसिडिटी से राहत देता है। कोकम में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ताजगी और एनर्जी देते हैं। खासकर उमस भरे मौसम में यह ड्रिंक ताजगी देती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे गर्मियों के लिए एक आदर्श कूलिंग ड्रिंक बनाता है।
गन्ने का रस गर्मियों में मिलने वाला सबसे ताजगीभरा प्राकृतिक पेय है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। तेज गर्मी में एक गिलास ताजा गन्ने का रस शरीर को तुरंत ठंडक और राहत देता है। इसमें नींबू और अदरक मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
नारियल पानी को प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है। इसमें पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत हाइड्रेट करते हैं। गर्मियों में पसीने के कारण शरीर से निकलने वाले मिनरल्स की कमी को यह जल्दी पूरा कर देता है। इसका हल्का और ताजगीभरा स्वाद इसे हर उम्र के लोगों के लिए आदर्श पेय बनाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ थकान भी कम करता है।
सत्तू शरबत बिहार और पूर्वी भारत का पारंपरिक पेय है जो गर्मियों में बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुने चने से बनने वाला सत्तू शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ भरपूर ऊर्जा भी देता है। यह लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराता है और थकान कम करने में मदद करता है। नमक, नींबू और मसालों के साथ बनाया गया सत्तू शरबत ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को दिनभर सक्रिय बनाए रखने में भी मदद करता है।
जलजीरा एक पारंपरिक भारतीय पेय है जो खासकर गर्मियों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें जीरा, पुदीना, काला नमक और इमली जैसे मसाले मिलाए जाते हैं। यह पेय पाचन को बेहतर बनाता है और पसीने के साथ शरीर से निकलने वाले नमक की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसका खट्टा-मसालेदार स्वाद शरीर को तुरंत ताजगी देता है। भोजन से पहले या बाद में जलजीरा पीना पाचन के लिए भी लाभदायक माना जाता है।