सर्दियों में पालक से बनाकर जरूर खाएं ये 8 डिशेज, सेहत और स्वाद दोनों में हैं नंबर वन!

पालक से बनाएं टेस्टी डिशेज

सर्दियों में ढेर सारी हरी सब्जियां मार्केट में आती हैं। पालक इनमें से एक है, जिसे सर्दियों का 'सुपरफूड' भी कहा जाता है। पालक में विटामिन ए, सी और के, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई मिनरल्स पाए जाते हैं। पालक जितना हेल्दी है, उतना ही टेस्टी भी लग सकता है, अगर उसे सही तरीके से पकाया जाए। पालक से कई डिशेज बनाई जा सकती हैं, जो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। चलिए देखते हैं पालक से बनने वाली ऐसी ही कुछ डिशेज।