सिर्फ कढ़ी-पकौड़ा नहीं, बेसन से बना सकती हैं ये 8 टेस्टी डिशेज! यहां देखें रेसिपीज

बेसन से बनाएं ये 8 टेस्टी डिशेज

बेसन इंडियन किचन का बड़ा अहम हिस्सा रहा है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी। कोई भी सब्जी हो बेसन में कोट कर के फटाफट पकौड़े तल लें। रोज की दाल-सब्जी से मन भर जाए तो बेसन की टेस्टी सी कढ़ी बना लें। वैसे कढ़ी और पकौड़े के अलावा भी आप बेसन से कई टेस्टी सी डिशेज बना सकती हैं। हल्की-फुल्की भूख हो या स्नैक्स में कुछ स्वादिष्ट सा खाने का मन, ये 8 डिशेज बनाकर जरूर ट्राई करें।