सिर्फ कढ़ी-पकौड़ा नहीं, बेसन से बना सकती हैं ये 8 टेस्टी डिशेज! यहां देखें रेसिपीज

बेसन इंडियन किचन का बड़ा अहम हिस्सा रहा है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी। कोई भी सब्जी हो बेसन में कोट कर के फटाफट पकौड़े तल लें। रोज की दाल-सब्जी से मन भर जाए तो बेसन की टेस्टी सी कढ़ी बना लें। वैसे कढ़ी और पकौड़े के अलावा भी आप बेसन से कई टेस्टी सी डिशेज बना सकती हैं। हल्की-फुल्की भूख हो या स्नैक्स में कुछ स्वादिष्ट सा खाने का मन, ये 8 डिशेज बनाकर जरूर ट्राई करें।
बेसन का चीला एक हल्का-फुल्का और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। बेसन के घोल में प्याज-टमाटर, पनीर और सब्जियां एड कर के फिलिंग सा चीला तैयार हो जाता है। हल्के तेल या घी में इसे बनाएं और एंजॉय करें। वेट लॉस के लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन है।
10-15 मिनट में कुछ टेस्टी सा तैयार करना है तो बेसन टोस्ट बना सकती हैं। इसके लिए बेसन में अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हींग और नमक एड करें। इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता डालकर मिक्स करें। इसमें दही और पानी डालकर बैटर बनाएं। ब्रेड के टुकड़े डिप करें और तवे पर सेंक लें। बहुत ही टेस्टी मसाला बेसन टोस्ट बनकर तैयार होगा।
ब्रेड पकौड़ा एक पॉपुलर इंडियन स्नैक है। इसके लिए उबले हुए आलू में बेसिक मसाले डालकर स्टफिंग बनाई जाती है। इसे ब्रेड में फिल किया जाता है और बेसन के घोल में डिप कर के ऑयल में फ्राई किया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं, हरी चटनी के साथ खा कर तो मजा ही आ जाता है।
रोज की सब्जियों से बोर हो जाएं तो गट्टे की सब्जी जरूर ट्राई करें। बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, बेकिंग सोडा, हींग, तेल और दही मिलाकर एक डो तैयार कर लें। गर्म पानी में नमक डालकर गट्टे तैयार कर लें। सरसों के तेल में प्याज-टमाटर, लहसुन-अदरक का पेस्ट और मसाले डालकर गट्टे की टेस्टी सी सब्जी बना लें।
कुछ मीठा खाने का मन है तो बेसन का टेस्टी सा हलवा बना सकती हैं। इसके लिए बेसन में दूध मिलाकर घोल तैयार कर लें। देसी घी में ड्राई फ्रूट्स भूनकर निकाल लें। अब देसी घी में बेसन का घोल डालकर कुछ देर भूनें, चीनी मिलाएं और थोड़ा सा गर्म पानी एड करें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें।
ढोकला एक गुजराती डिश है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर, नमक, चीनी डालकर घोल बना लें। इसमें नींबू का रस, एक चम्मच तेल और ईनो मिलाकर कुछ देर रोस्ट करने दें। बैटर को स्टीम कर लें, हेल्दी और टेस्टी स्नैक बन जाता है।
मीठा खाना पसंद है तो घर पर ही बेसन के लड्डू बनाकर रख सकती हैं। घी में बेसन भूनकर, चीनी का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर लड्डू बना लें। फटाफट बन जाते हैं। थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट देना चाहती हैं तो चीनी की जगह डेट शुगर या गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं।
कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाने का मन है तो बेसन की टिक्की ट्राई करें। उबले हुए आलू में बेसन, कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया और नींबू डालकर मिक्स कर लें। इसकी टिक्कियां बनाएं, कॉर्न फ्लोर और पानी के मिक्सचर में डिप करें और ब्रेड क्रंब्स में कोट कर लें। तेल में फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होती हैं।