सर्दियों में बनाएं ये 8 अलग-अलग तरह के भरवां पराठे, स्वाद और सेहत से हैं भरपूर!

सर्दियों में बनाएं ये 8 अलग-अलग तरह के भरवां पराठे, स्वाद और सेहत से हैं भरपूर!

Stuffed Parathas: ठंड के मौसम में कई सब्जियां बाजार में आती हैं, जिनके पराठे खूब स्वाद लगते हैं। जरा से मसाले मिलाकर बड़े चटपटे, स्वाद और पोषण से भरपूर पराठे बनाकर तैयार कर सकती हैं।

Anmol ChauhanWed, 26 Nov 2025 04:29 PM
सर्दियों में जरूर ट्राई करें भरवां पराठे

सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम भरवां पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, ये एकदम परफेक्ट रहते हैं। ठंड के मौसम में वैसे भी कई सब्जियां बाजार में आती हैं, जिनके पराठे खूब स्वाद लगते हैं। जरा से मसाले मिलाकर बड़े चटपटे, स्वाद और पोषण से भरपूर पराठे बनाकर तैयार कर सकती हैं। रोज एक जैसे पराठे क्यों बनाने, इसलिए यहां हम आपको पूरे 7 तरह के पराठे बता रहे हैं, जो आप इस विंटर सीजन ट्राई कर सकती हैं। (Image Credit: Pinterest)

गोभी का पराठा

सर्दियों में गोभी का पराठा नहीं खाया, तो फिर क्या खाया। गोभी को कद्दूकस कर के, उसमें अदरक, हरी मिर्च और जरा से मसाले मिलाकर बहुत ही टेस्टी पराठा बनाता है। इसके साथ धनिया की चटनी हो तो मजा और दोगुना हो जाता है।

मटर का पराठा

सर्दियों में हरी मटर बाजार में खूब आती है। इसके प्रोटीन रिच पराठे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मटर को कुछ मसालों के साथ पका लें, फिर इन्हें मैश कर के पेस्ट बना लें। इस स्टफिंग को पराठे में फिल करें, बहुत ही स्वादिष्ट मटर के पराठे बनकर तैयार करें।

मूली का पराठा

मूली के पराठे खाने में खूब टेस्टी लगते हैं और विंटर्स तो इनके बिना अधूरे हैं। इसके लिए मूली को कद्दूकस कर लें और मसालों के साथ मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें। दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं।

पनीर का पराठा

बच्चे हों या बड़े, पनीर का पराठा हर किसी को पसंद आता है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और वेट लॉस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पनीर को मसाले, हरी मिर्च और धनिया के साथ मिक्स कर लें। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनते हैं।

मेथी पराठा

सर्दियों में मेथी का पराठा खाना बहुत फायदेमंद होता है। फ्रेश मेथी के पत्तों को बारीक काट लें और आटे में मिलाकर गूंथ लें। साथ ही थोड़े से बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्च, हल्दी और नमक एड करें। ये पराठे अचार और दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं।

आलू-प्याज का पराठा

आलू-प्याज के पराठे भी काफी टेस्टी बनते हैं। उबले हुए आलू में कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और बेसिक मसाले मिलाकर स्टफिंग बना लें। परफेक्ट क्रंच के साथ बहुत ही चटपटे पराठे बनते हैं।

आलू बथुआ पराठा

आलू बथुआ पराठा बहुत सर्दियों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। फ्रेश बथुए को जरा सा पका लें, फिर उबले हुए आलू के साथ मिक्स कर लें। जरा से बेसिक मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार होंगे।

चीज और कॉर्न पराठा

बच्चों को चीज और कॉर्न पराठा बहुत पसंद आएगा। स्वीट कॉर्न और चीज से बनी स्टफिंग, टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट चाहिए, तो ये पराठे बेस्ट रहेंगे।

