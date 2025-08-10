8 daily habits to burn body fat faster suggested by gut health expert तेजी से फैट बर्न करना है तो मान लें गट हेल्थ एक्सपर्ट की ये 8 डेली हैबिट वाली सलाह
तेजी से फैट बर्न करना है तो मान लें गट हेल्थ एक्सपर्ट की ये 8 डेली हैबिट वाली सलाह

Burn Body Fat Faster: शरीर को स्लिम ट्रिम और हेल्दी बनाना है तो जमा एक्स्ट्रा फैट को घटाना जरूरी है। इस जिद्दी फैट को घटाने के लिए रोजाना इन 8 आदतों को रूटीन में शामिल करें। जिससे स्लिम वेस्ट के साथ पूरी बॉडी को स्लिम होने में मदद मिले। 

AparajitaSun, 10 Aug 2025 05:16 PM
1/9

बर्न बॉडी फैट फास्टर

शरीर पर चढे फैट को घटाना काफी मुश्किल होता है। ढेर सारी एक्सरसाइज और लंबे टाइम तक डाइट पर कंट्रोल करने के बाद कहीं जाकर फैट बर्न होता है। फैट बर्न का प्रोसेस काफी स्लो होता है। इसीलिए स्लिम होना काफी चैलेंजिंग होता है। इस चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं तो गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एड्रियन की इस सलाह को मान लें। जिसमे उन्होंने 8 डेली हैबिट को फॉलो करने के लिए बोला है। जिसकी मदद से फैट बर्न फास्टर हो जाता है। तेजी से फैट बर्न करना है तो इन 8 डेली हैबिट को अपनाएं।

2/9

खाली पेट पिएं नींबू पानी

सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर खाली पेट पिएं। ये रूटीन बॉडी को डिटॉक्स करने और पेट को साफ करने में मदद करेगी।

3/9

हाई प्रोटीन विद हेल्दी फैट्स ब्रेकफास्ट

ब्रेकफास्ट करना है तो हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशस करें। हेल्दी फैट्स और हाई फाइबर वाले फूड्स को ब्रेकफास्ट में खाएं। जैसे कि एग, पनीर, टोफू।

4/9

10 हजार स्टेप चलें

सप्ताह में करीब 5 दिन में 10 हजार स्टेप चलने का टारगेट पूरा करें। इससे बॉडी में फैट स्टोर होने का मौका नहीं मिलेगा साथ ही जमा फैट भी तेजी से बर्न होगा।

5/9

शुगर को कहें नो

हर तरह की शुगर, लिक्विड शुगर, एडिशनल शुगर वाले फूड्स सबको पूरी तरह स ना कहें। लगातार 21 दिनों तक शुगर को बिल्कुल ना खाएं। इससे शरीर पर काफी फर्क पड़ता है।

6/9

चबाकर खाएं

हर बाइट को खूब चबाकर खाएं। करीब 30 बार एक बाइट को चबाएं और फिर खाएं। धीरे-धीरे खाएं, जिससे बॉडी खाने को अब्जॉर्ब करे और पेट भरने का एहसास जल्दी हो।

7/9

सोने के 3 घंटा पहले खाएं

डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। बेड पर जाने के करीब 3 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए।

8/9

पर्याप्त नींद है जरूरी

फैट लॉस करने के लिए नींद जरूरी है। बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो और कॉर्टिसोल ना बढ़े।

9/9

लो कैलोरी फूड खाएं

कैलोरी काउंट करते हुए फूड्स खाएं। लो कैलोरी फूड जैसे जुकिनी, खीरा, ब्रोकली, पार्सले जैसी सब्जियों को डाइट में खाएं।

