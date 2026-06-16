डेली वियर में जींस-प्लाजो के साथ पहनें शॉर्ट कुर्ती, कॉटन के इन 8 डिजाइन में नहीं लगेगी गर्मी

कॉटन की शॉर्ट कुर्ती के ये डिजाइन ट्रेंड में हैं

एथनिक फैशन में शॉर्ट कुर्ती हमेशा ही ट्रेंड में बनी रहती हैं। खासकर गर्ल्स के बीच ये काफी पॉपुलर हैं। ऑफिस या कॉलेज जाना हो तो जींस, प्लाजो या स्कर्ट के साथ इनका कॉम्बिनेशन काफी स्टाइलिश लगता है। खासकर गर्मियों में तो इनका फैशन और भी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि ये स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ आरामदायक भी होती हैं। आजकल कॉटन में शॉर्ट कुर्ती के बड़े फैंसी डिजाइन आ रहे हैं, जिन्हें आप फैब्रिक ले कर सिलवा भी सकती हैं और रेडीमेड भी खरीद सकती हैं। ऐसे ही कुछ डिजाइन्स का कलेक्शन हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)