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डेली वियर में जींस-प्लाजो के साथ पहनें शॉर्ट कुर्ती, कॉटन के इन 8 डिजाइन में नहीं लगेगी गर्मी

Short Kurti Designs: शॉर्ट कुर्ती गर्मियों में काफी फैंसी लगती हैं। खासकर अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो डेली वियर के लिए ये परफेक्ट रहती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ डिजाइन ले कर आए हैं, जो इन दिनों ट्रेंड में बने हुए हैं।

Anmol ChauhanJun 16, 2026 07:20 pm IST
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कॉटन की शॉर्ट कुर्ती के ये डिजाइन ट्रेंड में हैं

एथनिक फैशन में शॉर्ट कुर्ती हमेशा ही ट्रेंड में बनी रहती हैं। खासकर गर्ल्स के बीच ये काफी पॉपुलर हैं। ऑफिस या कॉलेज जाना हो तो जींस, प्लाजो या स्कर्ट के साथ इनका कॉम्बिनेशन काफी स्टाइलिश लगता है। खासकर गर्मियों में तो इनका फैशन और भी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि ये स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ आरामदायक भी होती हैं। आजकल कॉटन में शॉर्ट कुर्ती के बड़े फैंसी डिजाइन आ रहे हैं, जिन्हें आप फैब्रिक ले कर सिलवा भी सकती हैं और रेडीमेड भी खरीद सकती हैं। ऐसे ही कुछ डिजाइन्स का कलेक्शन हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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प्रिंटेड क्लासिक शॉर्ट कुर्ती

इस तरह की क्लासिक शॉर्ट कुर्ती अगर आपके वॉर्डरोब में है, तो इसे आप कई तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। प्लाजो, पैंट, जींस या फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ ये काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक देगी। इसका वाइब्रेंट ओरेंज शेड भी समर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।

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बेल स्लीव्स में स्टिच कराएं शॉर्ट कुर्ती

आप कॉटन का फैब्रिक ले कर बेल स्लीव्स में शॉर्ट कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। इस तरह की स्लीव्स आजकल काफी ट्रेंड में हैं और देखने में भी बड़ी क्लासी लगती हैं। गर्मियों में वैसे भी ढीले फिट वाले कपड़े ही पसंद आते हैं, ऐसे में इस तरह की शॉर्ट कुर्ती आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।

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मसाबा कट नेकलाइन में फैंसी कुर्ती

मसाबा कट नेकलाइन आपकी कुर्ती को एक मॉडर्न टच देगी। सिंपल सा प्रिंटेड फैब्रिक ले कर आप इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं, ओवरऑल लुक काफी फैंसी आएगा। इस तरह की शॉर्ट कुर्ती जींस और प्लाजो के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है।

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प्रिंटेड फैब्रिक ले कर बनवाएं ये क्लासी डिजाइन

प्रिंटेड फैब्रिक ले कर आप इस तरह की एक शॉर्ट कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। फुल स्लीव्स वाला ये डिजाइन काफी क्लासी लगेगा। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के वॉर्डरोब में तो ऐसी कुर्ती होनी ही चाहिए। डेली वियर में आप इसे जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं, बिना कुछ ज्यादा किए स्टाइलिश लगेंगी।

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लेस वाली शॉर्ट कुर्ती

कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कहीं जाना हो, तो ऐसे मौकों के लिए इस तरह की लेस वाली शॉर्ट कुर्ती परफेक्ट रहती है। ये ज्यादा ओवर भी नहीं लगती और काफी ग्रेसफुल लुक देती है। इसे आप फ्लेयर्ड स्कर्ट या प्लाजो के साथ पेयर कर सकती हैं। साथ में झुमके और बिंदी लगा लें, ओवरऑल लुक बड़ा प्यारा आएगा।

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समर्स के लिए परफेक्ट स्लीवलेस कुर्ती

गर्मियों के लिए स्लीवलेस कुर्ती एकदम परफेक्ट रहती है। इसमें काफी स्टाइलिश लुक भी आता है। कॉलेज या ऑफिस जाती हैं, तो इस तरह की कुर्ती अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करें। डेली वियर में स्टाइल करने के लिए ये परफेक्ट रहेंगी।

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फ्लॉवर लेस लगवाकर बनवाएं कुर्ती

सिंपल फैब्रिक ले कर आप इस तरह की शॉर्ट कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। लुक फैंसी लगे इसके लिए फ्लॉवर लेस को नेकलाइन और स्लीव्स पर अटैच करा सकती हैं। फ्लॉवर लेस लगवाकर ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। डेली वियर के लिए भी परफेक्ट है।

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स्टाइलिश कॉर्सेट स्टाइल कुर्ती स्टिच कराएं

इस तरह की कोर्सेट स्टाइल कुर्ती काफी ज्यादा फैंसी लगती है। आजकल तो काफी ट्रेंड में भी बनी हुई है। इसके वेस्ट की फिटिंग काफी सही आती है, जिससे ओवरऑल बॉडी शेप अच्छी लगती है। साथ ही इसकी नेकलाइन और यू शेप कट भी कुर्ती को काफी मॉडर्न लुक दे रहा है।

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