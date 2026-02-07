कुकिंग टिप्स: 8 ऐसे खाना पकाने के सीक्रेट जो आपके फूड को बना देंगे टेस्टी

किचन में काम करते वक्त काफी सारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जिससे ना केवल किचन के काम हल्के हो जाते हैं बल्कि इन्हें फॉलो करने से खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। वैसे तो आपने भी कई सारे किचन हैक्स एंड टिप्स के बारे में जाना होगा। लेकिन इन 8 कुकिंग टिप्स एंड हैक्स को जरूर नोट करके रख लें। जिससे आपकी कुकिंग भी आसान होगी और कुकिंग में स्वाद भी ज्यादा होगा।
अंडे को फ्राई करते वक्त तेल में डालते ही चिपक जाता है तो जब भी अंडा तेल में डालना हो तो पहले एक चुटकी नमक डाल दें, उसके बाद अंडा डालें। ऐसा करने से अंडा पैन की तली में नहीं चिपकता।
अगर आपको आलू उबलते समय उनकी ओवर कुकिंग और फटने से बचाना है तो बस आलू उबलते वक्त उसमे एक चम्मच विनेगर डाल दें।
दाल में झाग आ रहा तो बस उसमे एक चम्मच डाल दें। झाग शांत हो जाएगा।
कड़ाही में छौंकते वक्त टमाटर डाला है तो इसे पकने और गलने में टाइम लगता है। तो स्वादानुसानर टमाटर में नमक डाल दें। ऐसा करने से टमाटर जल्दी पककर गल जाएगा।
कड़ाही में मसाला जल जाए तो फौरन एक चम्मच दही डाल दें। ऐसा करने से मसाले का टेस्ट तुरंत बदल दें।
अंडा फ्रेश है या नहीं पता करना है तो बस पानी में डाल दो, डूब गया तो मतलब फ्रेश है। ऊपर तैरने लगा तो ये बासी पुराना है।
पकौड़े को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो बेसन के साथ थोड़े से चावल के आटे को मिला दें। इससे पकौड़े ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
किसी भी सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो रही तो बस एक चम्मच भुना बेसन मिला दें। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी।