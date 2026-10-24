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हल्के में बनवाने हैं पार्टी वियर गोल्ड ईयरिंग्स? ये 8 फैंसी डिजाइन देखें, रोज पहनने के भी काम आएंगे!

कम बजट में फैंसी गोल्ड ईयरिंग्स बनवाने हैं तो ये डिजाइन सेव कर सकती हैं। ये हल्के और स्टाइलिश ईयरिंग्स पार्टी वियर से ले कर रोजमर्रा में पहनने के लिए भी बेस्ट हैं। त्योहारों पर गोल्ड ज्वैलरी बनवाने का प्लान है, तो ये अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

Anmol ChauhanOct 24, 2026 08:16 pm IST
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हर मौके लिए बेस्ट हैं ये गोल्ड ईयरिंग्स

आने वाले त्योहारों पर अगर आप भी सोने के ईयरिंग्स लेने की सोच रही हैं, तो ये लाइटवेट ऑप्शन देख सकती हैं। बजट में बनने वाले ये ईयरिंग्स के डिजाइन इतने फैंसी हैं कि हर मौके पर आराम से पहने जा सकते हैं। डेली वियर में कुछ हल्का और स्टाइलिश पहनना हो या कहीं आने-जाने के लिए गोल्ड ईयरिंग्स चाहती हों, ये डिजाइन हर मौके के लिए परफेक्ट रहेंगे। ईयरिंग्स बनवाने से पहले एक बार इनपर नजर जरूर डाल लें। (All Images Credit- Pinterest)

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ईयरचेन वाले सुंदर ईयरिंग्स

अगर आप गोल्ड के लाइटवेट में ही कुछ अलग हटकर तलाश रही हैं, हो ये ईयरचेन वाले ईयरिंग्स ले सकती हैं। ये ज्यादा भारी भी नहीं हैं और इनका कमल के फूल वाला डिजाइन काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा।

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कहीं आने-जाने के लिए बेस्ट हैं ये

कहीं आने-जाने के लिए थोड़ा हेवी सा डिजाइन अच्छा लगता है। ऐसे में आप ये ईयरिंग्स डिजाइन चुन सकती हैं। कुछ ही ग्राम में बन जाएगा, काफी हल्का भी है और देखने में भी स्टाइलिश लगेगा।

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छोटे टॉप्स ईयरिंग्स बनवा सकती हैं

डेली वियर के लिए आप गोल्ड के छोटे टॉप्स बनवा सकती हैं। ये काफी हल्के होते हैं और देखने में भी बेहद क्लासी लगते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ आप इन्हें कहीं आने-जाने में भी पहनकर जा सकती हैं।

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चेहरे पर सुंदर लगेंगे लंबे ईयरिंग्स

लंबे ईयरिंग्स फेस पर काफी प्यारे लगते हैं। इन्हें आप आने जाने में आराम से पहन सकती हैं। खासकर साड़ी और सूट के साथ तो इनका लुक बड़ा ही प्यारा आता है। नई बहु हैं तो डेली वियर में पहनने के लिए भी ये कंफर्टेबल रहेंगे।

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छोटी झुमकी वाले टॉप्स

डेली वियर में झुमकी पहनना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको इनका डिजाइन पसंद है तो लाइटवेट में आप इस तरह के ईयरिंग्स बनवा सकती हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे और डेली वियर में आराम से पहने भी जाएंगे।

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हर मौके के लिए है ये डिजाइन

डेली वियर के लिए ईयरिंग्स देख रही हों या कहीं आने-जाने के लिए, ये वाला डिजाइन परफेक्ट रहेगा। इस तरह के ईयरिंग्स फेस पर काफी सुंदर और सोबर लगते हैं। साथ ही बेहद हल्के होते हैं इसलिए आराम से जब चाहें पहने जा सकते हैं।

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हल्के टॉप्स बनवा सकती हैं

अगर आप ज्यादा हेवी ज्वैलरी पसंद नहीं करती हैं ये ये हल्के टॉप्स बनवा सकती हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा क्लासी और पॉलिश्ड लुक देते हैं। इन्हें आप डेली वियर में अपने कुर्ते, सूट या साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं।

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कुछ अलग हटकर है ये डिजाइन

हल्के और स्टाइलिश ईयरिंग्स देख रही हैं, जो बिल्कुल अलग हटकर हों तो ये वाला डिजाइन बनवा सकती हैं। आजकल इस तरह के यूनिक ईयरिंग्स का चलन बढ़ रहा है। ये हर फेस शेप पर काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं।

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