करवा चौथ पर साड़ी से लेकर लहंगे तक, हर आउटफिट के साथ जचेंगे नीली-आसमानी चूड़ियों के 8 सेट

करवा चौथ पर पहनें नीली-आसमानी चूड़ियां

करवा चौथ पर सिर्फ लाल-पीली-गुलाबी ही नहीं और भी रंगों की चूड़ियां आप पहन सकती हैं। आजकल नीली-आसमानी चूड़ियों का ट्रेंड काफी चल रहा है और इन्हें गोल्डन जरकन वाले कड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इन रंगों की चूड़ियां भी लहंगा, साड़ी या सूट के साथ खूब जचती हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो नीली-आसमानी चूड़ियों के ट्रेंडी सेट हाथों पर सजा सकती हैं। हम आपके साथ कुछ खूबसूरत चूड़ियों के सेट शेयर कर रहे हैं, आप वैसे ही सेट बनवा सकती हैं।