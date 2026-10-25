करवा चौथ पर साड़ी से लेकर लहंगे तक, हर आउटफिट के साथ जचेंगे नीली-आसमानी चूड़ियों के 8 सेट

करवा चौथ पर सिर्फ लाल-पीली-गुलाबी ही नहीं और भी रंगों की चूड़ियां आप पहन सकती हैं। आजकल नीली-आसमानी चूड़ियों का ट्रेंड काफी चल रहा है और इन्हें गोल्डन जरकन वाले कड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इन रंगों की चूड़ियां भी लहंगा, साड़ी या सूट के साथ खूब जचती हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो नीली-आसमानी चूड़ियों के ट्रेंडी सेट हाथों पर सजा सकती हैं। हम आपके साथ कुछ खूबसूरत चूड़ियों के सेट शेयर कर रहे हैं, आप वैसे ही सेट बनवा सकती हैं।
यह फिरोजी यानी स्काई ब्लू रंग का चूड़ी सेट है। इसमें चमकदार जरी वाली चूड़ियों के साथ नीले पत्थरों से बने फूलों के डिजाइन वाले कुंदन कंगन हैं। करवा चौथ पर फिरोजी, पीले, हल्के गुलाबी या लाल रंग के लहंगे और साड़ी के साथ यह सेट आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा देगा।
इस सेट में चमकदार स्काई ब्लू चूड़ियों के साथ सुनहरे मोतियों और जालीदार डिजाइन वाले कंगन हैं। इसका लुक काफी सादा और सुंदर है। करवा चौथ पर इसे सिल्क की साड़ी या बनारसी सूट के साथ पहनकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं।
इस सेट में स्काई ब्लू चूड़ियों के साथ चमकदार स्टोन वाले फूलों के डिजाइन और मोतियों की लड़ियों वाले कंगन हैं। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक का अच्छा मेल है। करवा चौथ पर इसे हैवी गाउन, इंडो वेस्टर्न ड्रेस या गोटा पट्टी वाले लहंगे के साथ पहन सकती हैं। ये चूड़ी सेट हाथों पर अच्छा लगेगा।
धागे वाली चूड़ियों के साथ कश्मीरी बैंगल्स को लगाकर पहन सकती हैं। हाथों पर इस तरह का चूड़ी सेट सुंदर लगेगा। ये सेट करवा चौथ पर सिल्क, बांधनी या गोटा पट्टी वाली साड़ी के साथ यह सेट पारंपरिक लुक देगा।
रॉयल ब्लू रंग की वेलवेट वाली चूड़ियों के साथ इस सेट में सुनहरे स्टोन से सजे पतले कंगन हैं। इसका लुक काफी अट्रैक्टिव और रॉयल लग रहा है। करवा चौथ पर अगर आप गहरे रंग की साड़ी या हैवी कढ़ाई वाला लहंगा पहन रही हैं, तो यह सेट आपके लुक को और खूबसूरत बना सकता है।
यह रॉयल ब्लू रंग का हैवी कंगन सेट है। इसमें नीली चूड़ियों के साथ मोर के डिजाइन वाले सुनहरे कुंदन कंगन और स्टोन से सजे चौड़े कंगन हैं। करवा चौथ पर हैवी लुक पाने के लिए इसे लाल, मस्टर्ड या रॉयल ब्लू रंग के लहंगे के साथ पहन सकती हैं।
इस सेट में रॉयल ब्लू रंग की वेलवेट चूड़ियों के साथ नीले मोतियों वाले कड़े लगाए गए हैं। इसका डिजाइन सादा होने के साथ काफी सुंदर भी है। करवा चौथ पर अगर आप हल्की या बॉर्डर वाली साड़ी पहन रही हैं, तो यह सेट आपके हाथों को खूबसूरत लुक देगा।
अगर आप सूट या साड़ी पहन रही हैं, जो प्लेन या बॉर्डर वाली है, तो उसके साथ प्लेन नीली चूड़ियां स्टाइल करें। इन चूड़ियों के साथ कश्मीरी चूड़ियां अच्छी लगेंगी या फिर पतले गोल्डन कड़े भी लगा सकती हैं। हाथों पर ये चूड़ियां अच्छी लगेंगी।