8 blouse back neck design ideas for stitching latest pattern
ब्लाउज की बैक पर बनवाएं ऐसी डिजाइन, बैकलेस लुक भी हो जाएगा फेल

Blouse Back Neck Design: ब्लाउज के बैक पर बैकलेस डिजाइन या डोरी लगवाने की बजाय इस तरह से खास डिजाइन स्टिच करवाएं। किसी भी स्पेशल ओकेजन पर पहन लिया ऐसा ब्लाउज तो घर की भाभी-चाची से लेकर सहेलियां तक तारीफ करेंगी।

AparajitaThu, 7 Aug 2025 01:51 PM
1/9

बैक नेक ब्लाउज डिजाइन

ब्लाउज को स्टाइलिश बनवाना है तो बैक पर जरूर कारीगरी करवाएं। लेकिन हर बार बैकलेस ब्लाउज पहनना पसंद नहीं तो इन डिजाइन को स्टिच करवा लें। जो आपके ब्लाउज को इतना खास बना देंगे कि लोग पलटकर देखे बिना नहीं रह पाएंगे। शादी-विवाह के मौके पर इस डिजाइन के ब्लाउज पहन लेंगी तो भाभी से लेकर चाची तक तारीफ करेंगी। सेव कर लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज।

2/9

पर्ल डिटेलिंग बैक नेक

ब्लाउज के गले को फैंसी लुक देना चाहती हैं तो वी शेप या कोई भी शेप नेकलाइन पर पर्ल को स्टिच करवाएं। ये ब्लाउज को क्लासी लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/9

एस्केलोप पैटर्न

ब्लाउज की बैक पर वी शेप को सिंपल ना स्टिच करवाकर इस तरह से फ्लावर कट या एस्केलोप कट में स्टिच करवाएं। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/9

लैस की डिटेलिंग

ब्लाउज की बैक पर फ्लावर कट डिजाइन में लैस को कट करवाकर स्टिच करवाएं। ये सिंपल ब्लाउज को डिजाइनर लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/9

राउंड शेप

ब्लाउज की बैक पर बिल्कुल राउंड शेप डिजाइन बीचोंबीच दें। इससे ब्लाउज को बैकलेस लुक मिलेगा लेकिन ये काफी ग्रेसफुल दिखेगा और सुंदर लगेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/9

डॉप शेप

ब्लाउज की बैक पर पानी की ड्रॉप शेप को कटवाएं और उस पर पर्ल या एंब्रायडरी की डिटेलिंग करवाएं। ये ब्लाउज की डिजाइन प्लेन फैब्रिक को अट्रैक्टिव बना देगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/9

नीचे की तरफ कट लगवाएं

ब्लाउज की बैक को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं तो ऊपर की तरफ से बिल्कुल जीरो नेकलाइन के साथ स्टार्ट करें और नीचे आकर कट लगवाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/9

बैक पर बो और शियर कपड़ा

बैकलेस ब्लाउज नहीं पहनना तो शियर या नेट फैब्रिक को बैक पर स्टिच करवाएं और साथ ही ब्यूटीफुल बो अटैच करें। ये सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

9/9

ब्लाउज बैक पर पैच वर्क

ब्लाउज की बैक पर राउंड शेप कट लगवाएं और पैच वर्क स्टिच करवाएं। इससे ब्लाउज अट्रैक्टिव बनेगा और लोग मुड़कर डिजाइन जरूर देखेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

blouse design