लाल-मैरून हुआ पुराना! अब पिंक चूड़ा सेट कर रहा है ट्रेंड, ये 8 डिजाइन सेव कर लें

आजकल की ब्राइड्स अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं चूकतीं। यही एक्सपेरिमेंट उनके लुक को सबसे बनाते हैं। एक ऐसा ही ट्रेंड इन दिनों खूब दिखा, जब लाल-मैरून चूड़े की जगह ज्यादातर ब्राइड्स ने पेस्टल शेड्स के चूड़े पहनना शुरू किया। इसमें भी पिंक कलर के चूड़े काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जो सिर्फ ब्राइड्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर खास मौके पर महिलाओं के हाथों की शोभा बढ़ाते दिखे। अगर आपके पास अभी पिंक चूड़ा सेट नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि इसे आप अपनी ज्वैलरी कलेक्शन का हिस्सा बना लें। कुछ फैंसी डिजाइंस यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)
आजकल की गर्ल्स को मिनिमल चीजें ही पसंद आती हैं। ऐसे में ये मिनिमल पिंक चूड़ा एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है और इसे आप लगभग हर फंक्शन में पहन सकती हैं। डेली वियर में चूड़ा पहनना पसंद है तो इस तरह का सेट ज्यादा ओवर नहीं लगता है।
इस तरह गोल्डन और स्टोन वर्क वाले बैंगल्स के साथ पिंक चूड़ा का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सुंदर लगता है। भारी लहंगे, साड़ी या इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। वहीं डेली वियर के लिए आप गोल्डन बैंगल्स हटाकर सिंपल चूड़ा पहन सकती हैं, काफी क्लासी लगेगा।
ये चूड़ा सेट खासतौर से मॉडर्न ब्राइड्स के लिए है। इसमें मैरून बैंगल्स के साथ पिंक चूड़ा का बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। मैरून पर गोल्डन डिटेलिंग वाला पालकी डिजाइन, ट्रेडिशनल टच भी एड कर रहा है, वहीं बेबी पिंक कलर मॉडर्न लुक दे रहा है। कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट ब्राइडल चूड़ा सेट है।
थोड़ा हेवी लुक चाहती हैं तो ये लटकन वाला पिंक चूड़ा सेट ले सकती हैं। लहंगे और साड़ी के साथ ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह का चूड़ा ब्राइड्स के लिए बेस्ट है। या फिर अगर आप किसी खास फंक्शन में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो भी ये लटकन वाला हेवी चूड़ा ट्राई कर सकती हैं।
स्टोन और मोती के कम वाला ये चूड़ा सेट काफी ज्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव है। कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो इसे लेना बनता है। इस तरह का चूड़ा पहनकर लगता है, जैसे आपने हाथों में फूलों की ज्वैलरी पहनी हो। इसलिए ब्राइड्स के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।
ये सिल्वर और पिंक के कॉम्बिनेशन वाला चूड़ा सेट उनके लिए परफेक्ट है, जिन्हें ज्यादा हेवी चीजें पसंद नहीं आती हैं। ये काफी मिनिमल और क्लासी डिजाइन है, जो हमेशा ही अच्छा लगता है। ऐसे डिजाइन अक्सर आप किसी भी तीज-त्यौहार या शादी-फंक्शन पर पहनकर तैयार हो सकती हैं। बिल्कुल ओवर नहीं लगता है।
घुंघरू बैंगल्स का ट्रेंड तो बरकरार है ही। इनके साथ पिंक चूड़ा का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए, तो इतना सुंदर पेयर बनाता है कि लोग बस देखते ही रह जाएं। ये चूड़ा सेट उन ब्राइड्स के लिए भी परफेक्ट है, जो ज्यादा हेवी लुक नहीं चाहती हैं। सिंपल और क्लासी लगता है, जिसे डेली वियर में नई नवेली बहुएं पहन सकती हैं।
गोल्ड और पिंक का कॉम्बिनेशन सदाबहार है। आपके पास एक ऐसा चूड़ा सेट है तो आपको दूसरे सेट की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हर किसी के साथ चल जाएगा। बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं है। साड़ी या लहंगे के साथ पहनने के लिए परफेक्ट है। हर एक फंक्शन में आप इसे आराम से स्टाइल कर पाएंगी।