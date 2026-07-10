लाल-मैरून हुआ पुराना! अब पिंक चूड़ा सेट कर रहा है ट्रेंड, ये 8 डिजाइन सेव कर लें

आजकल ट्रेंड में है पिंक चूड़ा सेट

आजकल की ब्राइड्स अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं चूकतीं। यही एक्सपेरिमेंट उनके लुक को सबसे बनाते हैं। एक ऐसा ही ट्रेंड इन दिनों खूब दिखा, जब लाल-मैरून चूड़े की जगह ज्यादातर ब्राइड्स ने पेस्टल शेड्स के चूड़े पहनना शुरू किया। इसमें भी पिंक कलर के चूड़े काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जो सिर्फ ब्राइड्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर खास मौके पर महिलाओं के हाथों की शोभा बढ़ाते दिखे। अगर आपके पास अभी पिंक चूड़ा सेट नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि इसे आप अपनी ज्वैलरी कलेक्शन का हिस्सा बना लें। कुछ फैंसी डिजाइंस यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)