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3-4 ग्राम गोल्ड में बनवाएं सुंदर बाली ईयरिंग्स, डेली वियर के लिए बेस्ट हैं ये 8 डिजाइन

सोने के बाली ईयरिंग्स डेली वियर में पहनने के लिए बेस्ट होते हैं। ये ना सिर्फ हल्के होते हैं, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं। कम बजट में आप बहुत ही सुंदर बाली बनवा सकती हैं, यहां देखें एक से बढ़कर एक डिजाइन।

Anmol ChauhanJul 16, 2026 08:03 pm IST
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डेली वियर लिए बेस्ट हैं गोल्ड के बाली ईयरिंग्स

डेली वियर में ज्यादा ज्वैलरी पहनना महिलाएं अक्सर अवॉइड ही करती हैं, लेकिन कानों में ईयरिंग्स होना तो बनता है। हर लड़की या शादीशुदा महिला के कानों में आपको ईयरिंग्स तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि डेली वियर के लिए वो ज्यादातर ऐसे डिजाइन ही चुनती हैं, जो लाइटवेट हों और देखने में भी स्टाइलिश लगें। ऐसे में बाली ईयरिंग्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहते हैं। गोल्ड में कम बजट में ही इनके बढ़िया डिजाइन मिल जाते हैं। यहां कुछ ऐसे ही बाली ईयरिंग्स का कलेक्शन हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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मिनिमल गोल्ड बाली डिजाइन

अगर आपको सिंपल और एलिगेंट ज्वेलरी पसंद है, तो इस तरह के मिनिमल बाली ईयरिंग्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और लगभग हर आउटफिट के साथ आराम से पेयर किए जा सकते हैं।

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ट्रेडिशनल बाली ईयरिंग्स

अगर आपको अपने इयररिंग्स को ट्रेडिशनल टच देना है, तो इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। डेली वियर में ज्यादातर सूट या साड़ी पहनती हैं, तो ये बेस्ट डिजाइन है। खासकर सूट के साथ तो ऐसे ईयरिंग्स एकदम पंजाबी कुड़ी वाला लुक देते हैं।

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स्टोन वाला ब्यूटीफुल डिजाइन

डेली वियर के लिए ईयरिंग्स बनवा ही रही हैं, तो क्यों ना इस तरह का ब्यूटीफुल डिजाइन बनवा लें। इसमें फेस शेप काफी सुंदर लगती है। ये भी आपके हर आउटफिट के साथ स्टाइल हो जाते हैं और बेस्ट बात है कि कहीं आने-जाने के लिए आपको इन्हें चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

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थोड़े हेवी में बनवाएं स्टेटमेंट ईयरिंग्स

थोड़े हेवी ईयरिंग्स बनवाना चाहती हैं तो इस तरह का डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये ओवर बिल्कुल भी नहीं लगता, साथ ही काफी एलिगेंट और क्लासी लुक भी देता है। साथ ही इसमें स्टोन वर्क भी है। ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो इस तरह के बाली ईयरिंग्स बनवा सकती हैं।

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बॉल डिजाइन बाली ईयरिंग्स

ऐसे ईयरिंग्स बनवाना चाहती हैं, जिसमें आपका फेस काफी ज्यादा सुंदर लगे तो बिना ज्यादा सोचे समझे ये वाला डिजाइन बनवा लें। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और फैंसी डिजाइन है, इन दिनों काफी ट्रेंड में भी है। इस तरह के डिजाइंस का फायदा ये है कि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और हर आउटफिट, हर ओकेजन के लिए परफेक्ट रहते हैं।

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डबल लेयरिंग वाली बाली ईयरिंग्स

आजकल डबल लेयरिंग वाली बाली काफी ट्रेंड में हैं। ये बहुत ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगती हैं, साथ ही डेली वियर के हिसाब से लाइटवेट और मिनिमल भी रहती हैं। अगर आपको ज्यादा हेवी ज्वैलरी पसंद नहीं है और कुछ अलग हटकर बनवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

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पर्ल लटकन वाला सुंदर डिजाइन

लटकन वाली बाली ईयरिंग्स पसंद हैं, तो ये पर्ल वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। पर्ल और गोल्ड का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा क्लासी लगता है। इस तरह के ईयरिंग्स की खासियत है कि डेली वियर में ये ओवर नहीं लगते, साथ ही कहीं आने-जाने के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन रहते हैं।

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लीफ शेप में बनवाएं ये फैंसी बाली

लीफ शेप में कुछ इस तरह के बाली ईयरिंग्स काफी ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लगेंगे। थोड़ा यूनिक डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो इन्हें बनवा सकती हैं। ये भारी नहीं होते हैं, लेकिन इनका डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है कि देखने में ये थोड़े हेवी और रॉयल लगते हैं। डेली वियर के लिए ये भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

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