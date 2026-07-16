3-4 ग्राम गोल्ड में बनवाएं सुंदर बाली ईयरिंग्स, डेली वियर के लिए बेस्ट हैं ये 8 डिजाइन

डेली वियर लिए बेस्ट हैं गोल्ड के बाली ईयरिंग्स

डेली वियर में ज्यादा ज्वैलरी पहनना महिलाएं अक्सर अवॉइड ही करती हैं, लेकिन कानों में ईयरिंग्स होना तो बनता है। हर लड़की या शादीशुदा महिला के कानों में आपको ईयरिंग्स तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि डेली वियर के लिए वो ज्यादातर ऐसे डिजाइन ही चुनती हैं, जो लाइटवेट हों और देखने में भी स्टाइलिश लगें। ऐसे में बाली ईयरिंग्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहते हैं। गोल्ड में कम बजट में ही इनके बढ़िया डिजाइन मिल जाते हैं। यहां कुछ ऐसे ही बाली ईयरिंग्स का कलेक्शन हम आपके लिए ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)