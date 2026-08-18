भरे-भरे हाथों का गया जमाना! अब मिनिमल बेल वाली मेंहदी का है ट्रेंड, सेव करें 8 डिजाइन

हाथों के लिए बेल मेंहदी डिजाइन

रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और ऐसे मौकों पर हाथों में मेंहदी लगाना तो बनता है। हालांकि मेंहदी लगाने से पहले एक अच्छा डिजाइन चुनना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। यहां हमने आपके इसी काम को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। भरे-भरे हाथों वाली मेंहदी के डिजाइन तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आजकल की गर्ल्स बेल वाली मेंहदी ज्यादा पसंद करती हैं। थोड़े मिनिमल थोड़े हैवी, बेल में भी कई पैटर्न आपको मिल जाएंगे। यहां हम कुछ ऐसे ही बढ़िया से डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। (All Images Credit- Pinterest)