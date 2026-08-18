भरे-भरे हाथों का गया जमाना! अब मिनिमल बेल वाली मेंहदी का है ट्रेंड, सेव करें 8 डिजाइन

रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और ऐसे मौकों पर हाथों में मेंहदी लगाना तो बनता है। हालांकि मेंहदी लगाने से पहले एक अच्छा डिजाइन चुनना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। यहां हमने आपके इसी काम को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। भरे-भरे हाथों वाली मेंहदी के डिजाइन तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आजकल की गर्ल्स बेल वाली मेंहदी ज्यादा पसंद करती हैं। थोड़े मिनिमल थोड़े हैवी, बेल में भी कई पैटर्न आपको मिल जाएंगे। यहां हम कुछ ऐसे ही बढ़िया से डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। (All Images Credit- Pinterest)
बेल मेंहदी में कोई आसान और सुंदर सा डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये वाला पैटर्न सेव कर सकती हैं। इस तरह के डिजाइन देखने में काफी फैंसी लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आप कुछ इस तरह की मेंहदी अपने हाथों में लगा सकती हैं, बड़ा प्यारा लुक आएगा।
त्यौहार के मौके पर थोड़ा सा भरा हुआ डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो बेल पैटर्न में ही ये प्यारा सा डिजाइन बना सकती हैं। बहुत ओवर भी नहीं लगता है और हथेलियां पूरी भर भी जाती हैं। स्पेशल मौकों पर लगाने के लिए इस तरह के डिजाइन ही बढ़िया रहते हैं।
बैक हैंड पर ज्यादा हेवी डिजाइन उतने अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में आप ये मिनिमल सा पैटर्न चूज कर सकती हैं। बनने के बाद काफी सुंदर लगता है और मिनिमल लुक की वजह से काफी मॉडर्न भी। अगर आप कॉलेज या ऑफिस जाती हैं तो इस तरह के सिंपल डिजाइन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं।
शेडिंग वाली मेहंदी रचने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लगती है। अगर आप भी शेडिंग वाला ही कोई डिजाइन ढूंढ रही हैं तो इस पैटर्न को सेव कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगा। गर्ल्स को आमतौर पर इसी तरह के डिजाइन पसंद आते हैं, ऐसे में आप अभी से सेव कर के रख सकती हैं।
बैक हैंड के लिए अगर थोड़ा सा हैवी डिजाइन चाहिए तो ये वाला बेल पैटर्न सेव कर सकती हैं। काफी ज्यादा सुंदर लुक आता है। अगर आप हथेली पर मेंहदी नहीं लगा पा रही हैं, तो बैक हैंड पर ये डिजाइन बना सकती हैं। त्योहारों वाली पूरी वाइब आएगी।
फ्रंट हैंड के लिए आप ये सुंदर सी बेल भी चुन सकती हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन है और रचने के बाद तो और भी सुंदर लगता है। ऐसे डिजाइंस की खासियत है कि त्योहारों और खास मौकों पर ये काफी ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। एथनिक वियर के साथ तो ऐसी मेंहदी कमाल लगती है।
ऐसा डिजाइन जो जल्दी बन भी जाए और देखने में भी फैंसी लगे, ढूंढ रही हैं तो इसे सेव कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा। कई बार त्योहारों की तैयारियों में टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे में हाथों को सूना छोड़ने के बजाए आप इस तरह का सिंपल सा डिजाइन फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं।
अगर आप ज्यादा भरे-भरे हाथ लगाना पसंद नहीं करती हैं, तो मेंहदी का ये मिनिमल डिजाइन आपको पसंद आ सकता है। ये भी फटाफट बन जाता है। स्कूल और ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए इस तरह की मेंहदी बिल्कुल परफेक्ट रहती है।