कम बजट में बनवा लें मोती और चांदी की अंगूठी के ये 8 डिजाइन, सोने-डायमंड की रिंग भी फीकी लगेगी!

मोती और चांदी की खूबसूरत अंगूठी डिजाइन

मोती और चांदी का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त माना जाता है। धार्मिक कारणों से देखें हो चांदी और मोती को सौम्यता, शांति और पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से अपनी उंगली में चांदी और मोती की रिंग जरूर पहनते हैं। इसके अलावा फैशन के लिहाज से भी देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रॉयल और क्लासी लगता है। कम बजट में स्टाइलिश सिल्वर ज्वैलरी लेना चाहती हैं, तो एक चांदी और मोती की अंगूठी बनवा सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और सुंदर डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)