कम बजट में बनवा लें मोती और चांदी की अंगूठी के ये 8 डिजाइन, सोने-डायमंड की रिंग भी फीकी लगेगी!

मोती और चांदी का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त माना जाता है। धार्मिक कारणों से देखें हो चांदी और मोती को सौम्यता, शांति और पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से अपनी उंगली में चांदी और मोती की रिंग जरूर पहनते हैं। इसके अलावा फैशन के लिहाज से भी देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रॉयल और क्लासी लगता है। कम बजट में स्टाइलिश सिल्वर ज्वैलरी लेना चाहती हैं, तो एक चांदी और मोती की अंगूठी बनवा सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और सुंदर डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अपनी छोटी उंगली में पहनने के लिए आप कुछ इस तरह की चांदी और मोती वाली अंगूठी बनवा सकती हैं। ये डिजाइन काफी ज्यादा क्लासी लगेगा। डेली वियर में पहनने के लिए इसका साइज एकदम परफेक्ट है। हाथों में ज्यादा ज्वैलरी पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो बस ये एक अंगूठी ही आपके लुक को इन्हैंस करने के लिए काफी है।
थोड़े बड़े साइज में भी आप एक पर्ल सिल्वर रिंग बनवा सकती हैं। ये स्टेटमेंट रिंग लगती है, जिसे डेली वियर में भी आराम से कैरी किया जा सकता है। बेस्ट बात है कि बजट में ही आ जाती हैं। अगर आप एक ऐसी रिंग ढूंढ रही हैं, जो आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा दे तो ये डिजाइन परफेक्ट रहेगा।
अगर आपको थोड़ी विंटेज और रॉयल लुक वाली ज्वैलरी पसंद है, तो ये चांदी और मोती की अंगूठी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका डिजाइन काफी क्लासी सा है। अगर आप ज्यादातर ट्रेडिशनल आउटफिट्स ही वियर करती हैं, तब तो ये वाला डिजाइन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही सुंदर लगेगा।
डेली वियर में पहनने के लिए अक्सर लोग सिंपल डिजाइन तलाशते हैं। ऐसे में ये वाली रिंग आपके लिए परफेक्ट रहेगी। डिजाइन काफी लाइटवेट और मिनिमल है। इसमें थोड़ा सा स्टोन वर्क भी है, जिस वजह से रिंग काफी ज्यादा एलिगेंट लुक दे रही है।
ये सनफ्लॉवर डिजाइन वाली रिंग आपकी इंडेक्स फिंगर के लिए परफेक्ट रहेगी। इसका डिजाइन काफी यूनिक और अट्रैक्टिव है, जो स्टेटमेंट लुक देता है। डेली वियर में अगर आप ये एक रिंग पहन लें, तो कुछ और ज्वैलरी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही उतनी स्टाइलिश है।
अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो ये क्लासिक सिल्वर और पर्ल रिंग आपके लिए बेस्ट है। ये डिजाइन हमेशा ही एलिगेंट लगता है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, इस डिजाइन की अंगूठी लड़के भी पहन सकते हैं। डेली वियर में ऐसे हल्के और क्लासी डिजाइन ही परफेक्ट रहते हैं।
थोड़ा एकस्ट्रा पसंद करती हैं तो ये बड़े पर्ल वाली रिंग आपके लिए ही है। ये परफेक्ट स्टेटमेंट रिंग है, जिसे डेली वियर तो क्या किसी पार्टी फंक्शन में भी आप आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ऐसी रिंग इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि सारा ध्यान इन्हीं पर जाता है। कुल मिलाकर आपको हाथ में तो कोई दूसरी ज्वेलरी पहनने की नीड नहीं पड़ती।
ये वाली सिल्वर और पर्ल अंगूठी भी काफी विंटेज लुक वाली है। ऐसे डिजाइन कभी पुराने नहीं होते, हमेशा ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी भारी है लेकिन डेली वियर में भी आराम से पहनी जा सकती है। कहीं आने-जाने के लिए हो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या ही रहेगा।