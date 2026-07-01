हाथों में सुंदर लगेंगी लाल चूड़ियां! सेट बनाने के ये 8 तरीके देखें, सूट-साड़ी पर खूब जचेंगे

भारतीय महिलाओं के शृंगार में लाल चूड़ियों का बड़ा महत्व है। कोई तीज-त्यौहार हो या शादी-ब्याह का मौका; ज्यादातर महिलाओं के हाथों में लाल चूड़ियां ही दिखाई देती हैं। वहीं डेली वियर के लिए भी बहुएं लाल चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। आजकल साधारण तरीके से चूड़ियां पहनने के बजाए इन्हें स्टाइल करने का जमाना है। कभी बैंगल्स के साथ तो का ही दूसरी चूड़ियों के साथ मिलाकर इनके इतने सुंदर सुंदर सेट बनाए जाते हैं, की हाथों की खूबसूरती देखते ही बनती हैं। ऐसे ही कुछ सेट बनाने के आइडियाज यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं। (Images Credit- Pinterest)
स्टोन वर्क वाली चूड़ियां अगर आपके पास हैं, तो इन्हें आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। खासकर सिंपल लाल चूड़ियों के साथ तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आप बीच बीच में इन्हें लगाकर सेट तैयार कर सकती हैं। अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें कम या ज्यादा करना आप पर डिपेंड है।
अगर आपके पास गोल्डन या सिल्वर में कश्मीरी घुंघरू बैंगल्स हैं, तो उनके साथ बड़ा साथ बड़ा ही प्यारा चूड़ियों का सेट बना सकती हैं। या तो चूड़ियों के आगे-पीछे बैंगल्स लगा लें या फिर बीच बीच में इस तरह से भी अरेंज कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा फैंसी और क्यूट लुक आता है।
गोल्डन बैंगल्स और मैचिंग चूड़ियों का सेट आपके पास जरूर होना चाहिए। इस सेट से आप अपनी प्लेन चूड़ियों को भी और खूबसूरत लुक दे सकती हैं। खासकर कहीं जा रही हैं तो अपनी लाल चूड़ियों को सेट के साथ अरेंज कर लें। गोल्डन और लाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है।
मेटल की चूड़ियों के साथ भी आप अपनी लाल चूड़ियों को मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। डेली वियर में बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो मेटल की चूड़ियां परफेक्ट रहेंगी। मेटल के अलावा आप वेलवेट या स्टोन वाली चूड़ियों को भी रेड चूड़ियों के साथ अरेंज कर के सेट बना सकती हैं।
लाल चूड़ियों की खासियत ये भी है कि इन्हें आप किसी भी दूसरे रंग की चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर के पहन सकती हैं। खासकर डार्क शेड्स जैसे ग्रीन, रानी पिंक, येलो, ऑरेंज या ब्लैक के साथ इनका लुक बहुत है सुंदर लगता है। डेली वियर के लिए आप इसी तरह के सेट बनाकर तैयार कर सकती हैं।
लाल चूड़ियों के साथ पर्ल बैंगल्स काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट करता है। इस तरह से आप किसी त्यौहार या फंक्शन में अपनी चूड़ियों को स्टाइल कर सकती हैं। डेली वियर में साड़ी पहनती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक लगने वाला है।
किसी शादी या फंक्शन में जा रही हैं, तो अपनी हेवी साड़ी के साथ इस तरह का सेट बनाकर पहन सकती हैं। वेलवेट की चूड़ियां प्रिफर करें, ये ज्यादा एलिगेंट और पॉलिश्ड लगती हैं। साथ में इस तरह के स्टेटमेंट बैंगल्स स्टाइल करें, बहुत ही सुंदर हाथ लगेंगे।
किसी भी दूसरे रंग की चूड़ियों के साथ आप रेड कलर की चूड़ियां मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। इस तरह का सेट बनाकर पहनें, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। खासकर डेली वियर के लिए आप अपने आउटफिट के हिसाब से चूड़ियों की शेड मिक्स एंड मैच कर सकती हैं।