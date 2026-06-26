साड़ी के साथ कमर पर पहनें चांदी की पतली सी वेस्टचेन, ये 8 डिजाइन देंगे स्टाइलिश लुक

सिल्वर वेस्टचेन के फैंसी डिजाइन

सिल्वर ज्वैलरी इन दिनों काफी ट्रेंड में बनी हुई है। एक तो ये देखने में इतनी स्टाइलिश लगती है, वहीं बजट में भी बन जाती है। सिल्वर में ईयरिंग्स से ले कर बैंगल्स तक सभी आते हैं, लेकिन वेस्टचेन की बात ही कुछ और है। आजकल ये दोबारा फैशन में हैं। साड़ी के अलाव क्रॉप टॉप के साथ इन्हें गर्ल्स खूब पेयर कर रही हैं। अगर आप भी अपने लुक को ज्यादा स्टाइलिश और अलग हटकर बनाना चाहती हैं, तो सिल्वर वेस्टचेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। आइए देखते हैं कुछ लेटेस्ट डिजाइन, जो कम बजट में बन जाएंगे और काफी स्टाइलिश भी लगेंगे। (All Images Credit- Pinterest)