साड़ी के साथ कमर पर पहनें चांदी की पतली सी वेस्टचेन, ये 8 डिजाइन देंगे स्टाइलिश लुक

सिल्वर ज्वैलरी इन दिनों काफी ट्रेंड में बनी हुई है। एक तो ये देखने में इतनी स्टाइलिश लगती है, वहीं बजट में भी बन जाती है। सिल्वर में ईयरिंग्स से ले कर बैंगल्स तक सभी आते हैं, लेकिन वेस्टचेन की बात ही कुछ और है। आजकल ये दोबारा फैशन में हैं। साड़ी के अलाव क्रॉप टॉप के साथ इन्हें गर्ल्स खूब पेयर कर रही हैं। अगर आप भी अपने लुक को ज्यादा स्टाइलिश और अलग हटकर बनाना चाहती हैं, तो सिल्वर वेस्टचेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। आइए देखते हैं कुछ लेटेस्ट डिजाइन, जो कम बजट में बन जाएंगे और काफी स्टाइलिश भी लगेंगे। (All Images Credit- Pinterest)
ये क्लासिक वेस्टचेन अगर आपके पास है तो आप हर अपने एथनिक और इंडो वेस्टर्न लुक में चार चांद लगा सकती हैं। खासकर अगर आप साड़ी काफी पहनती हैं, तो ये वेस्टचेन बहुत खूबसूरत लगने वाली है। इसमें दो पतली चेन को कंबाइन कर के डिजाइन बनाया गया है, जो काफी फैंसी लगता है।
घुंघरू ज्वैलरी का ट्रेंड आजकल सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप भी ये डिजाइन पसंद करती हैं, तो इस तरह की वेस्टचेन बनवा सकती हैं। पतली सी चेन में घुंघरू का गुच्छा, ज्यादा ओवर लुक भी नहीं दे रहा और काफी फैंसी भी लग रहा है। चलते हुए इसकी जो मीठी-मीठी आवाज आएगी, वो इस वेस्टचेन की खासियत है।
पतली सी सिल्वर चेन में पर्ल डिटेलिंग वाली ये वेस्टचेन काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। इस तरह के डिजाइन काफी फैंसी फैंसी लगते हैं। इसे आप साड़ी के साथ या किसी क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें वेस्ट एरिया काफी खूबसूरती से हाइलाइट हो कर आता है।
अगर आप थोड़ा यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन खोज रही हैं, तो पेंडेंट वाला ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये डिजाइन इतना अट्रैक्टिव है कि हर किसी की नजर इसपर जाने वाली है। ट्रेडिशनल वेस्टचेन से काफी अलग है और हर तरह के आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है।
ये हार्ट डिटेलिंग वाली वेस्टचेन काफी ज्यादा फैंसी है। ऐसे डिजाइन काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक पसंद करती हैं, तो साड़ी, लहंगे या क्रॉप टॉप के साथ इसे पेयर कर सकती हैं। इसमें बीड्स वर्क भी है, जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है।
सिल्वर चेन की लेयरिंग वाला ये डिजाइन थोड़ा हेवी जरूर है, लेकिन काफी अट्रैक्टिव भी है। खासकर आपके ट्रेडिशनल लुक के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा। कहीं किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो इसे पहनकर आप अपने ओवरऑल लुक को खास बना सकती हैं। बहुत ज्यादा हेवी साड़ी या ज्वैलरी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वेस्टचेन ऐसी चाहिए जो आपकी हर सहेली पूछे कहां से ली, तो ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। सिल्वर के साथ स्टोन वर्क इतना एलिगेंट ऐ शाइनी लुक देता है कि हर किसी का ध्यान जाता है। ये भी बहुत हेवी नहीं है, तो आराम से आप साड़ी के साथ पहन सकती हैं। घर पर ही तैयार हो कर रहना पसंद करती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।
टीयर ड्रॉप पर्ल में सिल्वर की ऐसी वेस्टचेन भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसकी खासियत है कि इसे आप वेस्टर्न से ले कर इंडियन वियर तक, सभी के साथ पेयर कर सकती हैं। वहीं काफी लाइटवेट भी है, तो डेली वियर में स्टाइल करना आसान हो जाता है।