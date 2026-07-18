सावन में हरी-हरी चूड़ी पहनकर सुंदर लगेंगे हाथ, फैंसी सेट बनाने के ये 8 तरीके देखें!

सावन में पहनें हरी-हरी चूड़ियां

सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं हों या कुंवारी लड़कियां, हाथों में हरी-हरी चूड़ियां जरूर पहनती हैं। इन दिनों हरा रंग पहनना धार्मिक रूप से तो शुभ माना ही जाता है, प्रकृति की सुंदरता देखकर भी हरा रंग पहनने का मन हो जाता है। अब सिंपल हरी चूडियां तो बेसिक ही लगती हैं, क्यों ना इन्हें मिक्स एंड मैच कर के सुंदर सुंदर सेट बनाए जाएं? यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही आइडियाज ले कर आए हैं, जिन्हें आप सावन के महीने में ट्राई कर सकती हैं। हाथों की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)