सावन-तीज स्पेशल: पैरों पर लगाएं ‘सुहाग’ के नाम का आलता, सेव करें 8 सुंदर डिजाइन

सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं। इन्हीं सोलह शृंगार में से एक है आलता, जिसे महावर भी कहते हैं। कोई भी पूजा-पाठ या तीज-त्यौहार का मौका हो, महिलाएं अपने पैरों पर आलता जरूर लगाती हैं। ये धार्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है और देखने में तो वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन क्या आप हर बार वही सिंपल सादा डिजाइन बना लेती हैं? अगर हां, तो ये फैंसी डिजाइन सेव कर लें। आने वाले तीज त्यौहारों पर ऐसा आलता लगाएंगी तो पैरों की खूबसूरती सब देखते ही रह जाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)
कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो लगाने में बिल्कुल आसान हो और देखने में भी सुंदर लगे तो इस तरह का पैटर्न बना सकती हैं। पैरों पर लगने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इसे आप आराम से किसी ईयरबड या ब्रश की मदद से लगा सकती हैं।
ये डिजाइनर लोटस आलता बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन किसी ब्रश की मदद से आप आराम से इस पैटर्न को उकेर सकती हैं। सावन के महीने में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक डिजाइन लगता है।
पैरों की उंगलियों को आलता से कवर कर लें। फिर किसी ब्रश की मदद से ये फ्लोरल डिजाइन उकेर लें, बहुत ही सुंदर लुक आता है। इस डिजाइन की खासियत ये भी है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और पैर भी काफी भरा-भरा लगता है।
नई-नवेली बहू हैं या फिर किसी खास धार्मिक अवसर पर थोड़ा हेवी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो ऐसा आलता लगा सकती हैं। सावन के महीने में बड़ा ही प्यारा डिजाइन लगेगा। ये भरवां डिजाइन काफी जल्दी लग भी जाता है और आसानी से हर कोई इसे बना सकता है।
अगर आप यूनिक डिजाइनर आलता डिजाइन लगाना पसंद करती हैं, तो ये मोर और कलश वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इसे आप किसी पतले ब्रश की मदद से उकेर सकती हैं। थोड़ी बहुत ड्रॉइंग कर लेती हैं, तो आसानी से ही ये डिजाइन बना लेंगी।
आजकल की बहुओं को मिनिमल डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में ये वाला चांद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफी मिनिमल है, आपको बस चाँद बनाना है और बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखने में भी काफी मॉडर्न लगता है।
ये बारीक डिजाइन वाला आलता लगाने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन इससे सुंदर डिजाइन शायद ही कोई हो। इसमें बारीक डिटेलिंग वाला पैटर्न है, जिसे आप ब्रश की मदद से बना सकती हैं। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी, पर रिजल्ट निराश नहीं करेगा।
ये बेसिक डिजाइन फटाफट लग भी जाता है और हमेशा ही सुंदर लगता है। सावन में मंदिर जा रही हों या कोई धार्मिक उत्सव हो, साड़ी के साथ दो मिनट में इस तरह का आलता डिजाइन बना सकती हैं। इतना सुंदर लुक आएगा कि हर कोई तारीफ करेगा।