सावन-तीज स्पेशल: पैरों पर लगाएं ‘सुहाग’ के नाम का आलता, सेव करें 8 सुंदर डिजाइन

सावन में पैरों पर लगाएं ये 8 आलता डिजाइन

सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं। इन्हीं सोलह शृंगार में से एक है आलता, जिसे महावर भी कहते हैं। कोई भी पूजा-पाठ या तीज-त्यौहार का मौका हो, महिलाएं अपने पैरों पर आलता जरूर लगाती हैं। ये धार्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है और देखने में तो वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन क्या आप हर बार वही सिंपल सादा डिजाइन बना लेती हैं? अगर हां, तो ये फैंसी डिजाइन सेव कर लें। आने वाले तीज त्यौहारों पर ऐसा आलता लगाएंगी तो पैरों की खूबसूरती सब देखते ही रह जाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)