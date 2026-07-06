फ्लोरल हो या बनारसी साड़ी, सभी के साथ जचेंगे ये 8 लेटेस्ट बैकलेस ब्लाउज डिजाइन, लोग पूछेंगे कहां से बनवाया

साड़ी हो या ब्लाउज आजकल सभी का ट्रेंड बदल चुका है। पहले साधारण ब्लाउज सिलवाने का फैशन था लेकिन अब ब्लाउज में कई तरह की डिजाइन महिलाएं बनवाना पसंद करती हैं। आजकल बैकलेस ब्लाउज डिजाइन काफी चल रहे हैं और अच्छी बात ये है कि ये ब्लाउज पैटर्न फ्लोरल से लेकर बनारसी साड़ी तक के साथ खूबसूरत लगते हैं। अगर आपकी साड़ी बिल्कुल सिंपल है, तब भी आप इन ब्लाउज को पहनकर स्टाइलिश दिख सकती हैं। तो चलिए इस बार ब्लाउज में बैकलेस डिजाइन बनाने के लिए टेलर भैया को ऑर्डर दे दीजिए और हम आपको कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइन्स दिखा देते हैं।
बैकलेस ब्लाउज में आप डोरी वाले डिजाइन बनवा सकती हैं। इसमें आपको सिर्फ डोरी के सहारे ब्लाउज को बांधना होगा। इस तरह के पैटर्न को चोली वाले ब्लाउज भी कहते हैं। आजकल ये डिजाइन ट्रेंड में चल रहे हैं।
पफ स्लीव्स और जिग-जैग बेकलेस स्टाइल वाला ब्लाउज भी आप सिलवा सकती हैं। इसमें ऊपर वाली डिजाइन चौड़ी और नीचे की ओर पतली होगी। इस तरह का पैटर्न भी खूबसूरत लगेगा।
अगर आप सिंपल बैकलेस डिजाइन वाले ब्लाउज नहीं पहनना पसंद करती हैं, तो पीछे कोई डिजाइन बनवा सकती हैं। जैसे इस ब्लाउज में कमल का फूल बना हुआ है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। साथ ही फूल के साथ लटकन भी लगी है, जो इसे और सुंदर बना रही है।
ब्लाउज के पीस में बचे हुए कपड़े को पीछे की ओर जोड़ते हुए इस तरह के बैकलेस पैटर्न बनाए जाते हैं। इसे डिजाइन रोटेशनल ट्विस्ट देते हुए बनाते हैं। ऊपर की ओर इसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाया गया है और नीचे स्ट्रैप स्टाइल बेल्ट लुक दिया गया है। इस तरह का ब्लाउज भी कूल लुक देगा।
वी शेप में भी बैकलेस ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं। इस ब्लाउज को नीचे की ओर छल्ले की मदद से जोड़ा गया है, ये पैटर्न काफी प्यार लगेगा। अगर सिंपल साड़ी को स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो इस तरह का डिजाइन चुनें।
अगर आप ज्यादा डिजाइन नहीं पसंद करती हैं, तो सिंपल बैकलेस ब्लाउज सिलवाएं। इसमें आपके ब्लाउज में ऊपर की ओर डोरी दी जाएगी और नीचे इसे स्ट्रैप बेल्ट लुक दिया जाएगा। ये बैकलेस भी लगेगा और सिंपल भी।
किसी हैवी साड़ी के लिए ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो डोरी वाला पैटर्न बनवाएं। इसमें साइड में बेल्ट दे दी जाती है और उनमें जिग-जैग स्टाइल में डोरी डालकर बांधी जाती हैं। ये बैकलेस ब्लाउज डिजाइन देखने में स्टाइलिश लगेगा।
मिरर वर्क वाली साड़ियों के लिए आप इस तरह का बैकलेस ब्लाउज सिलवा सकती हैं। ये पैटर्न देखने में क्लासी और पहनने पर सुंदर लुक देगा। ऊपर आप डोरी लगवाएं और नीचे की ओर स्ट्रैपी लुक दें या फिर छल्ले वाला पैटर्न चुनें। (Image Credit- Pinterest)