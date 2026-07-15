यकीन नहीं होगा! इन 8 सब्जियों से बनती हैं लाजवाब मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि हर कोई मांग बैठेगा दोबारा

आमतौर पर खाने के बाद, त्योहारों, शुभ अवसरों या किसी खास मौके पर मिठाई जरूर सर्व की जाती है। इसे दूध, मावा, सूखे मेवे, आटा, सूजी से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मिठाइयां सब्जियों से बनाई जाती हैं। यहां हम 8 ऐसी मिठाइयां बता रहे हैं जो सब्जियों से बनाई जाती हैं।
सफेद पेठा नाम के बड़े से कद्दू को बड़े टुकड़ों में काटकर चीनी के चाशनी में डाला जाता है और इसके अच्छी तरह से सफेद होने तक पकाया जाता है। ये आगरा में मिलने वाली एक फेमस मिठाई है।
पूरे भारत में इस हलवे को लोग मजे से खाते हैं। इर बनाने के लिए एक कद्दू को कद्दूकस करते हैं और फिर दूध और घी में इसे उबालकर तैयार किया जाता है।
सेहत के लिए फायदेमंद चुकंदर से टेस्टी हलवा बनाया जाता है। इस हलवे का चटक रंग कमाल का लगता है। दूध से बने इस हलवे में कम से कम चीनी डालें।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बनने वाली इस खीर के लिए दूध-इलायची में लहसुन उबाला जाता है और एक स्मूद और भीनी खुशबू आने तक पकाया जाता है।
प्याज की खीर सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। लखनऊ, अयोध्या और आसपास के इलाकों में मिलने वाली ये अनोखी खीर प्याज को एक क्रीमी डिजर्ट में बदल देती है। इसे केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्लेवरफुल बनाया जाता है। इसे नवाबों के जमाने की एक छुपी हुई रेसिपी भी माना जाता है।
पके टमाटर को मावा और चीनी में मिलाकर बर्फी बनाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाने वाली मिठाई है।
कद्दूकस लौकी से बनने वाला ये हलवा स्वाद में अच्छा लगता है। इस दूध के साथ अच्छी तरह से उबालकर बनाया जाता है। जिसमें स्वाद के लिए घी और ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं।
यूपी-बिहार में बनने वाली परवल की मिठाई मावा और मेवा के साथ बनाई जाती है। इसमें परवल को छीलकर उबाला जाता है और फिर बीच से काटकर स्टफिंग भरी जाती है।