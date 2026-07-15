यकीन नहीं होगा! इन 8 सब्जियों से बनती हैं लाजवाब मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि हर कोई मांग बैठेगा दोबारा

सब्जियों से बनने वाली 8 मिठाइयां

आमतौर पर खाने के बाद, त्योहारों, शुभ अवसरों या किसी खास मौके पर मिठाई जरूर सर्व की जाती है। इसे दूध, मावा, सूखे मेवे, आटा, सूजी से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मिठाइयां सब्जियों से बनाई जाती हैं। यहां हम 8 ऐसी मिठाइयां बता रहे हैं जो सब्जियों से बनाई जाती हैं।