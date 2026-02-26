ना महंगे शैंपू ना तेल! 0 रुपए की ये 7 आदतें वाकई बढ़ा सकती हैं आपके बाल, हेयरफॉल भी कंट्रोल होगा

जीरो रुपए में हेयर ग्रोथ करने की हैबिट्स

लंबे, घने और खूबसूरत बाल हर किसी की चाहत होते हैं। इसके लिए तमाम तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी लोगों को मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। हेयरफॉल, बालों की ग्रोथ ना होना और रूखे-सूखे बाल जैसी कई प्रॉब्लम्स ज्यादातर लोग आज फेस कर रहे हैं। असल में हेयर ग्रोथ के लिए आपको महंगे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स की उतनी जरूरत नहीं होती। बस आपके बालों को थोड़ी सी सही देखभाल की जरूरत होती है, जिसके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता और रिजल्ट मैजिकल मिलते हैं। स्किनकेयर एक्सपर्ट सुमन मौर्य ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी ही 7 आदतें शेयर की हैं, आइए जानते हैं। (Credit: @sumann.maurya)