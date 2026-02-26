ना महंगे शैंपू ना तेल! 0 रुपए की ये 7 आदतें वाकई बढ़ा सकती हैं आपके बाल, हेयरफॉल भी कंट्रोल होगा

लंबे, घने और खूबसूरत बाल हर किसी की चाहत होते हैं। इसके लिए तमाम तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी लोगों को मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। हेयरफॉल, बालों की ग्रोथ ना होना और रूखे-सूखे बाल जैसी कई प्रॉब्लम्स ज्यादातर लोग आज फेस कर रहे हैं। असल में हेयर ग्रोथ के लिए आपको महंगे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स की उतनी जरूरत नहीं होती। बस आपके बालों को थोड़ी सी सही देखभाल की जरूरत होती है, जिसके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता और रिजल्ट मैजिकल मिलते हैं। स्किनकेयर एक्सपर्ट सुमन मौर्य ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी ही 7 आदतें शेयर की हैं, आइए जानते हैं। (Credit: @sumann.maurya)
हेयर फॉलिकल्स (बालों की जड़ें) ब्लड सप्लाई पर निर्भर करती हैं। अगर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो फॉलिकल्स को ज्यादा पोषण मिलेगा। इसके लिए आप हल्की मसाज कर सकते हैं या फिर अपने सिर को कुछ मिनट के लिए हार्ट लेवल से थोड़ा नीचे झुकाकर रख सकते हैं। बेहतर सर्कुलेशन लंबे समय में फॉलिकल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।
बालों में सिर्फ तेल लगाने से कोई चमत्कार नहीं होता। असली गेम चेंजर है मसाज करना। रोजाना अगर आप 5-10 मिनट मसाज करते हैं, तो बालों की ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। स्टडीज में पाया गया है कि मसाज से फॉलिकल्स स्टीमूलेट होते हैं और डर्मल पैपिला एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कुछ महीनों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
आपके बाल प्रोटीन से बने होते हैं। इसलिए नियमित रूप से अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स, दालें और अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे (यदि आप खाते हैं), नट्स और सीड्स शामिल करें। ये आपको एमिनो एसिड, आयरन, जिंक और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो हेयर ग्रोथ साइकिल के लिए जरूरी होते हैं।
जरूरत से ज्यादा तनाव लेने पर कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो हेयरफॉल को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। सिंपल प्रैक्टिस जैसे स्लो ब्रीदिंग, वॉकिंग और छोटे छोटे ब्रेक लेना; स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफी फायदा करते हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं।
बहुत ज्यादा टाइट पोनीटेली, बन या ब्रेड ना बनाएं। ये बालों पर लगातार प्रेशर बनाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और हेयरफॉल बढ़ता है। हमेशा लूज हेयरस्टाइल बनाएं, ये आपकी हेयरलाइन और फॉलिकल्स को लॉन्ग टर्म में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
सोते समय तकिए से घर्षण होने की वजह से बाल टूटने का खतरा रहता है। इसलिए सोने से पहले बालों को लूज ब्रेड में बांध लें। इससे बालों को डैमेज कम होता है और लेंथ भी सुरक्षित रहती है।
दिन में कम से कम एक बार बालों को कॉम्ब जरूर करें। हल्के हाथों से कंघा करने पर बाल सुलझ भी जाते हैं और स्कैल्प में मौजूद नेचुरल ऑयल बालों की लंबाई में समान रूप से फैलता है। इससे बालों के उलझने और गांठ बनने से बचाव होता है। बाल ज्यादा टूटे ना इसके लिए हमेशा नीचे से कंघा करना शुरू करें, फिर ऊपर की ओर बढ़ें।
नॉर्मल हेयर ग्रोथ हर महीने 1-1.5 इंच होती है। इन आदतों को फॉलो करने से आपको तुरंत कोई जादुई रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बालों का टूटना कम हो जाएगा और हेयर ग्रोथ हेल्दी तरीके से होगी। लगातार अगर 3-6 महीनों तक आप इन्हें फॉलो करते हैं तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है।