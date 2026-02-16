बदबूदार और कड़े तौलियों से चाहिए छुटकारा? तो इन 7 गलतियों को दोहराने से बचें

तौलिया धोते समय ना करें ये गलतियां

क्या आप जानते हैं कि जिस तौलिये को आप रोजाना सुबह चेहरा और गीला बदन पोंछने के लिए यूज करते हैं, उसे धोते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां आपके चेहरे पर झुर्रियों और रैशेज का कारण बनने के अलावा गंदे तौलिए से आने वाली गंदी बदबू आपका पूरा दिन खराब करने का कारण भी बन सकती है। ज्यादातर लोग अकसर तौलिये को बाकी कपड़ों की तरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय की गई कुछ छोटी-छोटी चूक आपके तौलिए की सॉफ्टनेस छीनकर उसे बदबूदार बना देती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में