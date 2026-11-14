डिजाइनर ब्लाउज संग साड़ी पहन सर्दी में भी मिलेगा गर्मी का एहसास, ये 7 डिजाइन कर लें सेव

ब्लाउज डिजाइन फॉर विंटर

सर्दियों के दिनों में शादी हो और साड़ी पहनना पड़े तो ठंड की चिंता पहले सताने लगती है। लेकिन ब्लाउज अगर सोच-समझकर सिलवाया जाए तो ठंड छूमंतर होगी और आप पूरे स्टाइल में वेडिंग अटेंड करेंगी। जैसे कि ये 7 ब्लाउज डिजाइन जो स्टाइल और कंफर्ट दोनों देगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)