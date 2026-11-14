डिजाइनर ब्लाउज संग साड़ी पहन सर्दी में भी मिलेगा गर्मी का एहसास, ये 7 डिजाइन कर लें सेव

सर्दियों के दिनों में शादी हो और साड़ी पहनना पड़े तो ठंड की चिंता पहले सताने लगती है। लेकिन ब्लाउज अगर सोच-समझकर सिलवाया जाए तो ठंड छूमंतर होगी और आप पूरे स्टाइल में वेडिंग अटेंड करेंगी। जैसे कि ये 7 ब्लाउज डिजाइन जो स्टाइल और कंफर्ट दोनों देगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
वेलवेट ब्लाउज सर्दियों में ठंड से भी बचाता है और गॉर्जियस भी दिखता है। खासतौर पर ऐसे प्रिंट वाले वेलवेट ब्लाउज सिलवा लिया तो आपकी साड़ी के साथ खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा।
ठंड से बचना है और स्टाइलिश दिखना है तो श्री लीला की तरह हाई नेक ब्लाउज स्टिच करवाएं, जिसकी फुल स्लीव और पूरी फिटिंग हो। साथ ही ब्लाउज के ऊपर हैवी नेकलेस को वियर करें, जिससे नेकलेस सारा अटेंशन चुराए और आपका सिंपल ब्लाउज ठंड से बचाए।
ब्लाउज के कपड़े पर हैवी कढ़ाई है तो आप इस तरह से कोटी डिजाइन बनवा लें। मैचिंग के प्लेन कपड़े से जीरो नेक फुल स्लीव ब्लाउज और ऊपर से कोटी को वियर करें। ये साड़ी का ब्लाउज ठंड से बचाएगा और स्टाइलिश भी दिखेगा।
फुल स्लीव वाले वेलवेट के ब्लाउज मार्केट में आराम से प्री स्टिच मिल जाते हैं। इन रेडीमेड ब्लाउज को अपनी साड़ी के साथ मैच करके पहनें, ब्यूटीफुल लुक दिखेगा।
अगर आपको ठंड लगती है तो आप सिल्क फैब्रिक के कपड़ों को टेलर को देकर इस तरह के लांग ब्लाउज सिलवालें। जिसकी कोटी और कॉलर डिजाइन ठंड रोकेगी।
अगर स्पेशल ओकेजन की शादी है या फिर आप ब्राइड हैं और मैचिंग ब्लाउज पहनने पर ही लुक आएगा तो आप जीरो नेकलाइन वाले हाफ स्लीव सिलवाएं। ब्लाउज की लाइनिंग वुलन सिलवा लें, पूरा लुक ब्यूटीफुल दिखेगा और ठंड भी नहीं लगेगी।
साड़ी के मैचिंग ब्लाउज को इस तरह की स्टनिंग डिजाइन में स्टिच करवाएं। बोट नेक और फुल स्लीव डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी और फैब्रिक के साथ वुलन लाइनिंग लगवाकर इस सर्दी के लिए तैयार करवा लें।