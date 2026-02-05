ऑफिस में टॉक्सिक कलीग्स से बचने के काम आएंगे ये 7 तरीके, काम में लगेगा मन और दूर होगी नेगेटिविटी!

कई बार वर्किंग कल्चर अच्छा होता है लेकिन वहां पर काम कर रहे लोग माहौल में जहर घोल देते हैं। आस-पास काम करने वाले कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनकी वजह से न सिर्फ काम पर फर्क पड़ता है बल्कि मन की शांति भी भंग हो जाती है। ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी दूर बन सकें, उतना अच्छा होता है। अगर आपके ऑफिस में टॉक्सिक कलीग्स हैं, तो उनसे निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाएं। इन तरीकों से आप काम पर ध्यान दे पाएंगे और नेगेटिविटी से भी बचे रहेंगे। चलिए आपको खास टिप्स बताते हैं।
टॉक्सिक लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और कम से कम काम की बात ही करें। उनसे अपनी पर्सनल चीजें शेयर कभी न करें, वरना वो उस पर कमेंट करेंगे। अगर वह कुछ कह देते हैं, तो उसे दिल पर न लेते हुए इग्नोर करें।
खुद की हेल्थ और काम पर ध्यान देना शुरू करें। ये बिल्कुल भी न सोचें कि आपके किसी फैसले से उन्हें बुरा लगेगा या फिर हर्ट होगा। अगर कोई आपको मानसिक तौर पर दुखी कर रहा है, तो उससे दूर होकर खुद पर ध्यान देना बेहतर है।
टॉक्सिक लोगों से बातों को घुमाकर कभी न कहें, जो भी कहना है स्पष्ट तौर पर कहकर हट जाएं। साथ ही ना बोलने की आदत भी डालें। कई बार हम किसी चीज के लिए ना नहीं कह पाते और ऐसे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं।
अगर ऑफिस के काम पर फोकस करें और अपने बॉस को काम की जानकारी भी दें। इससे अगर टॉक्सिक कलीग आप से जलता है या आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बॉस पहले से ही सब जानते होंगे।
टॉक्सिक लोगों के साथ डील करना भी एक कला है और आपको इससे हर तरह के व्यक्ति के साथ डील करना आ जाएगा। इसलिए टॉक्सिक कलीग से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करें।
अगर आपको लगता है कि कलीग आपके काम का क्रेडिट ले सकता है या बिगाड़ सकता है, तो उसका पुख्ता सबूत रखना शुरू करें। इससे आप अपनी बात फैक्ट्स के साथ रख पाएंगे और मैनेजमेंट तक आपको सुनेगा।
अगर आपको लग रहा है कि वर्क कल्चर टॉक्सिक हो रहा है और इससे आपके मेंटल पीस और काम पर फर्क पड़ रहा है। तो ऑफिस में किसी से बात करें या बॉस से चीजें शेयर करें। इससे आप रिलैक्स हो सकते हैं और आपकी समस्या भी सुलझ सकती है।