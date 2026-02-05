ऑफिस में टॉक्सिक कलीग्स से बचने के काम आएंगे ये 7 तरीके, काम में लगेगा मन और दूर होगी नेगेटिविटी!

टॉक्सिक लोग

कई बार वर्किंग कल्चर अच्छा होता है लेकिन वहां पर काम कर रहे लोग माहौल में जहर घोल देते हैं। आस-पास काम करने वाले कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनकी वजह से न सिर्फ काम पर फर्क पड़ता है बल्कि मन की शांति भी भंग हो जाती है। ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी दूर बन सकें, उतना अच्छा होता है। अगर आपके ऑफिस में टॉक्सिक कलीग्स हैं, तो उनसे निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाएं। इन तरीकों से आप काम पर ध्यान दे पाएंगे और नेगेटिविटी से भी बचे रहेंगे। चलिए आपको खास टिप्स बताते हैं।