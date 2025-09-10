गुड़ डालकर खूब टेस्टी बनती हैं ये 7 सब्जियां, खट्टा-मीठा स्वाद लगता है चटकारेदार!

गुड़ डालकर बनती हैं ये सब्जियां

गुड़ भारतीय रसोई में खूब इस्तेमाल होता है। खाने के साथ कुछ मीठा चाहिए, तो गुड़ की डली हम भारतीयों की फेवरिट है। इसके अलावा गुड़ डालकर कई सारी डिशेज भी बनाई जाती हैं, जिनमें कुछ सब्जियां भी शामिल हैं। गुड़ डालकर बनी खट्टी-मीठी ये सब्जियां खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। गुड़ इन सब्जियों की खटास और कड़वाहट को बैलेंस कर के उनमें हल्की मिठास एड करता है। तो आइए जानते हैं भारतीय घरों में कौन-कौन सी सब्जियां हैं, जिन्हें गुड़ डालकर बनाया जाता है। (Image Credit: Pinterest)