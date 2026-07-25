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सावन वाली हरी साड़ी के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 7 हटके डिजाइन, सेव कर ले फोटो

साड़ी का ब्लाउज अगर ढंग से सिल जाए तो लुक मे चार चांद लग जाते हैं। सावन की हरे रंग वाली साड़ी का ब्लाउड अगर आप बहुत खूबसूरत सिलवाना चाहते हैं तो यहां दिए डिजाइन में से बेहतरीन डिजाइन चुनें।

Avantika JainJul 25, 2026 08:05 pm IST
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सावन के लिए ग्रीन ब्लाउज डिजाइन

साड़ी पहनना हर लड़की और महिला को पसंद होता है। खास तौर से जब कोई खास मौका हो तब साड़ी पहनने की चाहत ज्यादा होती है। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो आपको पता होगा की साड़ी लुक को इंहेंस करने के लिए एक सही ब्लाउज डिजाइन को चुनना कितना जरूरी है। सावन का महीना आने वाला है और इस महीने के लिए हरे रंग की साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाना है तो हम आपके लिए एकदम नए डिजाइन्स लेकर आए हैं। देखिए-

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डीप वी नेक

वी नेक डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आप डीप नेक डिजाइन पहन लेती हैं तो इस तरह के ट्रेंडी वी नेकलाइन को चुन सकते हैं। फोटो क्रेडिट- saiyal_studios

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स्टाइलिश डिजाइन

अगर आपकी साड़ी सिंपल है वऔर ब्लाउज पीस भी प्लेन है तो आप इस तरह से स्लीव्स को हैवी लुक देकर ब्लाउज को सुंदर बनवा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- m_o_n_r_i_

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राउंड कट स्लीव्स

कट स्लीव्स पहनती हैं तो इस तरह की राउंड कट स्लीव्स डिजाइन स्टिच करवाएं। इसकी नेकलाइन भी काफी अलग है। फोटो क्रेडिट- her.style.finds

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वी नेक और बॉर्डर स्लीव्स

प्लेन साड़ी के साथ वी नेकलाइन काफी अच्छी लगती है। इस ब्लाउज में फ्रंट पर केवल दो हुक होते हैं और स्लीव्स पर सुंदर बॉर्डर लगा है। फोटो क्रेडिट-sumanggalidesigning

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बैक डिजाइन

ब्लाउज के बैक पर अगर आप सुंदर डिजाइन चाहती हैं तो इस पैटर्न को चुनें। इसमें आप बैक पर सुंदर बटन लगवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-maya_mantra_designers

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हाफ कॉलर डिजाइन

साड़ी में स्टाइलिश दिखने के लिए इस तरह के हाफ कॉलर डिजाइन को चुन सकते हैं। इसमें फ्रंट पर बीड्स लगे हैं। फोटो क्रेडिट- keeliaboutique

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सुंदर कट स्लीव्स

हैवी साड़ी के साथ अगर प्लेन ब्लाउज पीस आया है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये काफी एलिगेंट लगता है। फोटो क्रेडिट- riwaayat.by.kritika

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