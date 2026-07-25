सावन वाली हरी साड़ी के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 7 हटके डिजाइन, सेव कर ले फोटो

सावन के लिए ग्रीन ब्लाउज डिजाइन

साड़ी पहनना हर लड़की और महिला को पसंद होता है। खास तौर से जब कोई खास मौका हो तब साड़ी पहनने की चाहत ज्यादा होती है। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो आपको पता होगा की साड़ी लुक को इंहेंस करने के लिए एक सही ब्लाउज डिजाइन को चुनना कितना जरूरी है। सावन का महीना आने वाला है और इस महीने के लिए हरे रंग की साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाना है तो हम आपके लिए एकदम नए डिजाइन्स लेकर आए हैं। देखिए-