सावन वाली हरी साड़ी के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 7 हटके डिजाइन, सेव कर ले फोटो

साड़ी पहनना हर लड़की और महिला को पसंद होता है। खास तौर से जब कोई खास मौका हो तब साड़ी पहनने की चाहत ज्यादा होती है। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो आपको पता होगा की साड़ी लुक को इंहेंस करने के लिए एक सही ब्लाउज डिजाइन को चुनना कितना जरूरी है। सावन का महीना आने वाला है और इस महीने के लिए हरे रंग की साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाना है तो हम आपके लिए एकदम नए डिजाइन्स लेकर आए हैं। देखिए-
वी नेक डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आप डीप नेक डिजाइन पहन लेती हैं तो इस तरह के ट्रेंडी वी नेकलाइन को चुन सकते हैं। फोटो क्रेडिट- saiyal_studios
अगर आपकी साड़ी सिंपल है वऔर ब्लाउज पीस भी प्लेन है तो आप इस तरह से स्लीव्स को हैवी लुक देकर ब्लाउज को सुंदर बनवा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- m_o_n_r_i_
कट स्लीव्स पहनती हैं तो इस तरह की राउंड कट स्लीव्स डिजाइन स्टिच करवाएं। इसकी नेकलाइन भी काफी अलग है। फोटो क्रेडिट- her.style.finds
प्लेन साड़ी के साथ वी नेकलाइन काफी अच्छी लगती है। इस ब्लाउज में फ्रंट पर केवल दो हुक होते हैं और स्लीव्स पर सुंदर बॉर्डर लगा है। फोटो क्रेडिट-sumanggalidesigning
ब्लाउज के बैक पर अगर आप सुंदर डिजाइन चाहती हैं तो इस पैटर्न को चुनें। इसमें आप बैक पर सुंदर बटन लगवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-maya_mantra_designers
साड़ी में स्टाइलिश दिखने के लिए इस तरह के हाफ कॉलर डिजाइन को चुन सकते हैं। इसमें फ्रंट पर बीड्स लगे हैं। फोटो क्रेडिट- keeliaboutique
हैवी साड़ी के साथ अगर प्लेन ब्लाउज पीस आया है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये काफी एलिगेंट लगता है। फोटो क्रेडिट- riwaayat.by.kritika