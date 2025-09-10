7 unique designer blouse back designs for patakha look stitch for upcoming festive season सिलवाएं ब्लाउज बैक के ये 7 हटके डिजाइन, हर फंक्शन में दिखेंगी आप ही आप
सिलवाएं ब्लाउज बैक के ये 7 हटके डिजाइन, हर फंक्शन में दिखेंगी आप ही आप

महंगी साड़ी का अगर ब्लाउज सिंपल सा सिलवा लिया तो पूरा मजा किरकिरा हो सकता है। यहां ब्लाउज बैक के 7 ऐसे डिजाइन्स हैं जिन्हें आपके वॉरड्रोब का हिस्सा जरूर होना चाहिए। आने वाले फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए इन्हें सेव कर लें।

Kajal SharmaWed, 10 Sep 2025 04:39 PM
1/8

ब्लाउज बैक गले के सुंदर डिजाइन

साड़ी पहने का शौक है और साथ में ऐसा डिजाइनर ब्लाउज बनवाना चाहती हैं जो कॉमन नहीं हैं तो आगे की स्लाइड्स में देख सकती हैं। यहां ब्लाउज की बैक पर काफी स्टाइलिश डिजाइन्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं।

2/8

बैकलेस टेम्पल डिजाइन

बैकलेस ब्लाउज बनवाना चाह रही हैं तो ऊपर से बंद टेम्पल वाला ये डिजाइन बनवा सकती हैं। इससे बैक ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं लग रही है।

3/8

हाफ मून डिजाइन

ब्लाउज बैक का ये डिजाइन काफी अलग है। इसमें आधा पार्ट कवर्ड औऱ आधा पार्ट खुला रहता है। यह हाफ मून जैसा लुक देता है साथ में बटन भी हैं। बनारसी साड़ी के ब्लाउज में ये डिजाइन सुंदर लगेगी।

4/8

ट्रायंगल डिजाइन

ओपन बैक का यह ब्लाउज इसकी स्लीव्स को कॉम्प्लिमेंट कर रहा है। पफ स्लीव्स के साथ पीठ पर ट्रायंगल बना है यह सीधे पल्ले की साड़ी के साथ परफेक्ट है।

5/8

सोबर बैक डिजाइन

आपको डीप या ओपन नेक वाला ब्लाउज नहीं बनावाना लेकिन बैक पर डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो ये डिजाइन काफी सूट करेगा।

6/8

डीप नेक ब्लाउज

बैक से डीप नेक ब्लाउज पसंद है तो बॉर्डर की ऐसी पट्टी लगवाकर प्रिटी लुक दे सकती हैं।

7/8

बो डिजाइन

ब्लाउज के बैक पर बो डिजाइन आपको प्रिटी गर्ल वाइब देगा। आपके ट्रडिशनल लुक में यह डिजाइन सॉफ्ट टच देगा।

8/8

कमल वाली बैक

ट्रडिशनल भारी साड़ी के साथ बैक पर लोटस वाली डिजाइन का ब्लाउज शादी, ब्याह और फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है। All Images Credit: Pinterest

