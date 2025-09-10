सिलवाएं ब्लाउज बैक के ये 7 हटके डिजाइन, हर फंक्शन में दिखेंगी आप ही आप

साड़ी पहने का शौक है और साथ में ऐसा डिजाइनर ब्लाउज बनवाना चाहती हैं जो कॉमन नहीं हैं तो आगे की स्लाइड्स में देख सकती हैं। यहां ब्लाउज की बैक पर काफी स्टाइलिश डिजाइन्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं।
बैकलेस ब्लाउज बनवाना चाह रही हैं तो ऊपर से बंद टेम्पल वाला ये डिजाइन बनवा सकती हैं। इससे बैक ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं लग रही है।
ब्लाउज बैक का ये डिजाइन काफी अलग है। इसमें आधा पार्ट कवर्ड औऱ आधा पार्ट खुला रहता है। यह हाफ मून जैसा लुक देता है साथ में बटन भी हैं। बनारसी साड़ी के ब्लाउज में ये डिजाइन सुंदर लगेगी।
ओपन बैक का यह ब्लाउज इसकी स्लीव्स को कॉम्प्लिमेंट कर रहा है। पफ स्लीव्स के साथ पीठ पर ट्रायंगल बना है यह सीधे पल्ले की साड़ी के साथ परफेक्ट है।
आपको डीप या ओपन नेक वाला ब्लाउज नहीं बनावाना लेकिन बैक पर डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो ये डिजाइन काफी सूट करेगा।
बैक से डीप नेक ब्लाउज पसंद है तो बॉर्डर की ऐसी पट्टी लगवाकर प्रिटी लुक दे सकती हैं।
ब्लाउज के बैक पर बो डिजाइन आपको प्रिटी गर्ल वाइब देगा। आपके ट्रडिशनल लुक में यह डिजाइन सॉफ्ट टच देगा।
ट्रडिशनल भारी साड़ी के साथ बैक पर लोटस वाली डिजाइन का ब्लाउज शादी, ब्याह और फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है। All Images Credit: Pinterest