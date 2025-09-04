सिंपल साड़ी को डिजाइनर बना देंगे ये ब्लाउज आस्तीन के 7 डिजाइन, हर कोई पूछेगा कहां सिलवाया

क्लासी हैं ब्लाउज के ये डिजाइन्स

साड़ी में डिजाइन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते लेकिन आप ब्लाउज में अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपना पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। यहां ब्लाउज की बाहों के 7 एकदम हटके डिजाइन्स हैं जिनसे आइडिया लेकर अपना ब्लाउज सिलवा सकती हैं।