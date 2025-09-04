सिंपल साड़ी को डिजाइनर बना देंगे ये ब्लाउज आस्तीन के 7 डिजाइन, हर कोई पूछेगा कहां सिलवाया

साड़ी में डिजाइन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते लेकिन आप ब्लाउज में अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपना पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। यहां ब्लाउज की बाहों के 7 एकदम हटके डिजाइन्स हैं जिनसे आइडिया लेकर अपना ब्लाउज सिलवा सकती हैं।
सिंपल सीधी आस्तीन के बजाय ट्यूलिप स्टाइल में ये ब्लाउज सिलवाएं। आपको जरूर साथियों की तारीफ मिलेगी।
अगर आपकी रॉयल लुक चाहिए तो ब्लाउज की आस्तीन में ऐसी डिजाइन बनवा लें। सिल्क की साड़ी के साथ यह परफेक्ट लगेगा और आपको प्रिंसेज वाइब मिलेगी।
डोरी वाली आस्तीन कॉमन है लेकिन ये आपकी सिंपल साड़ी को स्टाइलिश दिखाता है। किसी भी सिंपल सी साड़ी में ऐसा ब्लाउज बनवा सकती हैं।
लटकन वाले ब्लाउज भी काफी पॉप्युलर हैं। कोहनी के कुछ ऊपर स्लीव्स के साथ लटकन क्लासी लुक देती हैं।
अगर आपकी हाइट अच्छी है तो साड़ी का ये स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इसमें फुल स्लीव्स का ये ब्लाउज विंटेज वाइब देगा।
फुल स्लीव्स के ब्लाउज भी काफी ग्रेसफुल लगते हैं। आस्तीनें पूरी कलाई तक लंबी रखें।
आस्तीन पर फ्रिल वाली डिजाइन भी विंटेज वाइब देती हैं। ऐसा ब्लाउज आपकी सिंपल साड़ी को डिजाइनर बना देगा। All Image Credit: Pinterest