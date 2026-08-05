Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

तीज पर ब्लाउज बनवाने के लिए यहां देखें 7 डिजाइन, देखती रह जाएंगी सारी देवरानी-जिठानी

साड़ी के साथ एक अच्छी फिटिंग और ट्रेंडी डिजाइन का ब्लाउज लुक को पूरी तरह से बदल सकता है। यहां हम 7 डिजाइन लेकर आएं हैं जो हरियाली तीज पर साड़ी के साथ आप सिलवा सकती हैं। 

Avantika JainAug 05, 2026 11:01 pm IST
1/8

ब्लाउज के सबसे अच्छे डिजाइन

साड़ी के साथ अच्छे डिजाइन का ब्लाउज बन जाए तो लुक खुद-ब-खुद खास हो जाता है। हरियाली तीज आने वाली है और अगर आप इस तीज साड़ी पहनने वाली हैं तो ब्लाउज एक सुंदर डिजाइन का बनवाएं। यहां हम 7 डिजाइन लेकर आए हैं जो बैक नेक के हैं और बनने के बाद खूबसूरत लगते हैं। यहां देखिए ब्लाउज के सबसे सुंदर पैटर्न-

2/8

डीप नेक ब्लाउज

डीप नेक ब्लाउज पहनना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इसमें फ्रंट में वी नेक डिजाइन है और बैक पर ए डिजाइन बना है। फोटो क्रेडिट- blousetrends

3/8

डोरी डिजाइन

डोरी डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में है। इस डिजाइन में बैक पर डोरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप रिवीलिंग डिजाइन के ब्लाउज पहन लेती हैं तो बैक से इस तरह के डिजाइन को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- gazalhouse

4/8

ब्लाउज के लिए बैक डिजाइन

ब्लाउज के फ्रंट को सिंपल रखकर अगर आप बैक पर कुछ डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो इस पैटर्न को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- rrrcollections_01

5/8

बैक डोरी डिजाइन

साड़ी में मॉर्डन लुक पाने के लिए इस तरह का ब्लाउज डिजाइन सबसे अच्छा है। इस तरह के डिजाइन में बैक पर डोरी की वजह से फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। फोटो क्रेडिट- creative_mind_1_

6/8

बो डिजाइन

बो डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इस पैटर्न में नीचे की पट्टी पर बो लगा है और ऊपर बटन लगा है। ये डिजाइन पैडेड ब्लाउज में बनेगा। फोटो क्रेडिट- thedollyshop1.00

7/8

साइड कट ब्लाउज

एक ऐसे डिजाइन का ब्लाउज खोज रही हैं जिसें बॉडी कर्वस अच्छे से दिखें तो इस डिजाइन को चुनें। पतली कमर वाली लड़कियों के लिए ये डिजाइन सबसे अच्छा है। फोटो क्रेडिट- blouse_creativity

8/8

ट्रायएंगल डिजाइन

कट स्लीव्स डिजाइन पहन लेती हैं तो बैक पर इस तरह से ट्रायएंगल डिजाइन बनवाएं। ये काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट-shivanshboutique

Fashion Tips blouse design
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलतीज पर ब्लाउज बनवाने के लिए यहां देखें 7 डिजाइन, देखती रह जाएंगी सारी देवरानी-जिठानी