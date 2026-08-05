तीज पर ब्लाउज बनवाने के लिए यहां देखें 7 डिजाइन, देखती रह जाएंगी सारी देवरानी-जिठानी

साड़ी के साथ अच्छे डिजाइन का ब्लाउज बन जाए तो लुक खुद-ब-खुद खास हो जाता है। हरियाली तीज आने वाली है और अगर आप इस तीज साड़ी पहनने वाली हैं तो ब्लाउज एक सुंदर डिजाइन का बनवाएं। यहां हम 7 डिजाइन लेकर आए हैं जो बैक नेक के हैं और बनने के बाद खूबसूरत लगते हैं। यहां देखिए ब्लाउज के सबसे सुंदर पैटर्न-
डीप नेक ब्लाउज पहनना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इसमें फ्रंट में वी नेक डिजाइन है और बैक पर ए डिजाइन बना है। फोटो क्रेडिट- blousetrends
डोरी डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में है। इस डिजाइन में बैक पर डोरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप रिवीलिंग डिजाइन के ब्लाउज पहन लेती हैं तो बैक से इस तरह के डिजाइन को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- gazalhouse
ब्लाउज के फ्रंट को सिंपल रखकर अगर आप बैक पर कुछ डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो इस पैटर्न को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- rrrcollections_01
साड़ी में मॉर्डन लुक पाने के लिए इस तरह का ब्लाउज डिजाइन सबसे अच्छा है। इस तरह के डिजाइन में बैक पर डोरी की वजह से फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। फोटो क्रेडिट- creative_mind_1_
बो डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इस पैटर्न में नीचे की पट्टी पर बो लगा है और ऊपर बटन लगा है। ये डिजाइन पैडेड ब्लाउज में बनेगा। फोटो क्रेडिट- thedollyshop1.00
एक ऐसे डिजाइन का ब्लाउज खोज रही हैं जिसें बॉडी कर्वस अच्छे से दिखें तो इस डिजाइन को चुनें। पतली कमर वाली लड़कियों के लिए ये डिजाइन सबसे अच्छा है। फोटो क्रेडिट- blouse_creativity
कट स्लीव्स डिजाइन पहन लेती हैं तो बैक पर इस तरह से ट्रायएंगल डिजाइन बनवाएं। ये काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट-shivanshboutique