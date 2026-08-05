तीज पर ब्लाउज बनवाने के लिए यहां देखें 7 डिजाइन, देखती रह जाएंगी सारी देवरानी-जिठानी

ब्लाउज के सबसे अच्छे डिजाइन

साड़ी के साथ अच्छे डिजाइन का ब्लाउज बन जाए तो लुक खुद-ब-खुद खास हो जाता है। हरियाली तीज आने वाली है और अगर आप इस तीज साड़ी पहनने वाली हैं तो ब्लाउज एक सुंदर डिजाइन का बनवाएं। यहां हम 7 डिजाइन लेकर आए हैं जो बैक नेक के हैं और बनने के बाद खूबसूरत लगते हैं। यहां देखिए ब्लाउज के सबसे सुंदर पैटर्न-