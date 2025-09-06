7 types of poha recipes from all over India best to make morning breakfast पोहा पसंद है तो ये 7 अलग रेसिपी को जरूर सीख लें, स्वाद मिलेगा जबरदस्त
पोहा पसंद है तो ये 7 अलग रेसिपी को जरूर सीख लें, स्वाद मिलेगा जबरदस्त

Poha Recipe: ब्रेकफास्ट में पोहा भारत के कई हिस्सों में बनता है। सबसे खास बात कि एक ही डिश को बनाने के कई तरीके रहते हैं और हर तरह से इसका स्वाद लाजवाब लगता है। मुंबई से लेकर इंदौर और यूपी के शहरों में बनने वाले पोहे की ये रेसिपी आप भी नोट कर लें।

AparajitaSat, 6 Sep 2025 02:34 PM
पोहा बनाने के 7 अलग तरीके

ब्रेकफास्ट में पोहा बिल्कुल कॉमन डिश है, जो लगभग भारत के हर हिस्से में बनती है। लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जिसकी वजह से इसका स्वाद भी अलग हो जाता है। मुंबई का कांदा पोहा हो या फिर इंदार का फेमस इंदौरी पोहा। सबको बनाने का तरीका अलग है। नोट कर लें साउथ से लेकर नॉर्थ तक बनने वाले पोहे की 7 अलग रेसिपी।

कांदा पोहा

महाराष्ट्र में कांदा पोहा बनता है। जिसमे पोहे के साथ प्याज और मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है।

इंदौरी पोहा

इंदौरी पोहा की खासियत इसकी पोहे की सॉफ्टनेस और स्वाद है। तेल में मसाले पका कर पोहा को मिक्स कर दिया जाता है और स्टीम किया जाता है। तो इंदौरी पोहा बनकर रेडी हो जाता है।

चूड़ा मटर

पोहे को यूपी में चूड़ा बोलते हैं। सर्दियों में हरी मटर डालकर जो पोहा बनकर तैयार होता है। उसे यूपी में चूड़ा मटर बोलते हैं।

दही चूड़ा

वहीं बिहार में पोहे को खाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहां पर दही में गुड़ या चीनी के साथ चूड़ा को भिगोकर खाया जाता है। इसे दही चूड़ा बोलते हैं।

अत्कुला पोहा

आंध्र प्रदेश में इसे अत्कुला पुलीहोरा बोलते हैं। इसमे इमली और गुड़ को मिक्स कर पकाते हैं और उसमे पोहा को डालकर पका लेते हैं। फिर ऊपर से राई, करीपत्ता, मिर्च का तड़का लगाकर और मूंगफली डालकर बनाते हैं अत्कुला पुलीहोरा।

अवलकी

नारियल के साथ खीरे को मिक्स कर पोहे को पकाया जाता है। तो ये पोहा कर्नाटक में बोला जाता है अवलकी।

अवल उपमा

तमिलनाडु में पोहे को अवल उपमा कहते हैं। यहां पर नारियल को घिसकर करी पत्ते के तड़के के साथ पोहे को पकाते हैं तो तैयार होता है अवल उपमा।

