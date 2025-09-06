पोहा पसंद है तो ये 7 अलग रेसिपी को जरूर सीख लें, स्वाद मिलेगा जबरदस्त

पोहा बनाने के 7 अलग तरीके

ब्रेकफास्ट में पोहा बिल्कुल कॉमन डिश है, जो लगभग भारत के हर हिस्से में बनती है। लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जिसकी वजह से इसका स्वाद भी अलग हो जाता है। मुंबई का कांदा पोहा हो या फिर इंदार का फेमस इंदौरी पोहा। सबको बनाने का तरीका अलग है। नोट कर लें साउथ से लेकर नॉर्थ तक बनने वाले पोहे की 7 अलग रेसिपी।