लाल-मरून चूड़ा दुल्हन के हाथ में जंचेगा, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

पंजाबी और उत्तरी भारत के हिस्सों में शादी के मौके पर दुल्हन को चूड़ा पहनाया जाता है। ये चूड़ा कांच का ना होकर प्लास्टिक होता है और इसके आगे पीछे सजावट के लिए सिल्वर एंड गोल्डन कलर की डिजाइन वाली चूड़ियां ऐड होती है। ये सुंदर चूड़े दुल्हन के पूरे शृंगार की शोभा बढ़ा देते हैं। यहां देखें 7 लेटेस्ट चूड़ा डिजाइन।
आमतौर पर चूड़ा के आगे पीछे सफेद या हल्के रंग की चूड़ियों को सजाया जाता है। लेकिन ये चूड़ा का डिजाइन काफी अलग है। इसमे गोल्डन एंटीक टेंपल डिजाइन चूड़ियों के साथ मरून शेड के चूड़े को मैच किया गया है। जो इसे हटकर बना रहा है।
शादी के कुछ समय बाद फिर से चूड़ा पहनने की इच्छा है तो इस तरह के कुंदन की चूड़ियों के साथ सेट बनाकर पहनें, काफी खूबसूरत दिखेगा।
कांच की चूड़ियों के साथ चूड़े जैसा सेट बनाकर पहनें। ये काफी खूबसूरत और शाइनी दिखेगा। एंटीक पर्ल डिजाइन वाली चूड़ियों के साथ ये डिजाइन दुल्हन के हाथों की शोभा बढ़ा देगी।
लाल रंग के इस सुर्ख चूड़े की शोभा आसपास लगे इन मोटे भारी कुंदन के कंगनों ने बढ़ा दी है। जिसे दुल्हन के हाथों का शृंगार पूरा हो जाएगा।
मरून रंग के चमकदार चूड़ों के साथ बड़े कुंदन से सजे कंगन और साथ में झुमकी वाले कंगन इस चूड़ा सेट को काफी खूबसूरत बना रहे हैं।
सिंपल चूड़ा को साइड और सेंटर में लगी अट्रैक्टिव डिजाइन के कड़ों के साथ सेट किया जाए तो ये काफी खूबसूरत दिखने लगती है। ये चूड़ा डिजाइन सेट काफी सुंदर है और ज्यादातर ब्राइड्स के लहंगों के साथ फिट बैठेगा।
ऐसा सुंदर चूड़ा सेट किसी भी दुल्हन को अट्रैक्टिव बना देता है। साइड में लगे एंटीक पीस वाले कंगन काफी सुंदर है और सेंटर में प्लेन चूड़ा की वजह से हाईलाइट हो रहे। इस तरह की डिजाइन के चूड़ा सेट ट्रेंडी लुक देंगे।