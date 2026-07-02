लाल-मरून चूड़ा दुल्हन के हाथ में जंचेगा, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

चूड़ा डिजाइन

पंजाबी और उत्तरी भारत के हिस्सों में शादी के मौके पर दुल्हन को चूड़ा पहनाया जाता है। ये चूड़ा कांच का ना होकर प्लास्टिक होता है और इसके आगे पीछे सजावट के लिए सिल्वर एंड गोल्डन कलर की डिजाइन वाली चूड़ियां ऐड होती है। ये सुंदर चूड़े दुल्हन के पूरे शृंगार की शोभा बढ़ा देते हैं। यहां देखें 7 लेटेस्ट चूड़ा डिजाइन।