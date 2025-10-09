ब्लाउज के बैक पर सिलवाएं ये स्टनिंग ट्रेंडी डिजाइन, पलटकर देखे बगैर नहीं रह पाएंगे लोग

ब्लाउज डिजाइन

साड़ी ट्रेडिशनल होने के साथ ही ग्रेसफुल लुक भी देती है। त्योहार हो या फिर वेडिंग हर मौके पर ये सूटेबल दिखती है। अगर आप दिवाली या फिर वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी पहनना चाहती है और परफेक्ट डिजाइन का ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं तो बैक और फ्रंट पर इन डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)