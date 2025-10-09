ब्लाउज के बैक पर सिलवाएं ये स्टनिंग ट्रेंडी डिजाइन, पलटकर देखे बगैर नहीं रह पाएंगे लोग

साड़ी ट्रेडिशनल होने के साथ ही ग्रेसफुल लुक भी देती है। त्योहार हो या फिर वेडिंग हर मौके पर ये सूटेबल दिखती है। अगर आप दिवाली या फिर वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी पहनना चाहती है और परफेक्ट डिजाइन का ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं तो बैक और फ्रंट पर इन डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ लूज फोटो में दी गई स्लीव काफी स्टाइलिश दिखती है। इसे साड़ी के साथ पहनने पर ब्यूटीफुल लुक मिलता है।
ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी है तो उसके साथ ब्लाउज की ये डिजाइन स्टाइलिश लुक देगी। फुल पफ स्लीव के साथ डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन स्टिच करवाएं।
बैक पर राउंड शेप और शार्ट लेंथ की बैक नेक के साथ पूरी एंब्रायडरी को हाईलाइट करें। साथ ही ब्लाउज की हेमलाइन को जिगजैग या फ्लावर पेटल कट में स्टिच करवाएं।
हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज के फैब्रिक पर राउंड शेप बैक को स्टिच करवाएं। इससे बैक नेक पर सपोर्ट रहेगा और नेकलाइन कंफर्टेबल दिखेगी।
बैकलेस ब्लाउज पहनने वाली है तो वहीं बोरिंग डोरी लगवाने की बजाय मोतियों की लड़ी को लगवाएं। ये यूनिक और डिजाइनर दिखेगी।
ब्लाउज की बैक पर शार्ट नेकलाइन के साथ राउंड शेप कट बनवाएं। ब्लाउज की बैक पर ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।
ब्लाउज की लोअर बैक पर कट और डिजाइन काफी टाइम से ट्रेंड में है। इस तरह की डिजाइन स्टनिंग लुक देगी।