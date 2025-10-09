7 trendy blouse back front neckline design latest pattern for stitching ब्लाउज के बैक पर सिलवाएं ये स्टनिंग ट्रेंडी डिजाइन, पलटकर देखे बगैर नहीं रह पाएंगे लोग
ब्लाउज के बैक पर सिलवाएं ये स्टनिंग ट्रेंडी डिजाइन, पलटकर देखे बगैर नहीं रह पाएंगे लोग

Blouse Back Neck Design: ब्लाउज की बैक पर ये ट्रेंडी डिजाइन को स्टिच करवा लिया तो पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। दिवाली हो या फिर शादी का आउटफिट। साड़ी और लहंगे के ब्लाउज पर ये बैक नेक डिजाइन गॉर्जियस लुक देंगी।

AparajitaThu, 9 Oct 2025 11:09 PM
साड़ी ट्रेडिशनल होने के साथ ही ग्रेसफुल लुक भी देती है। त्योहार हो या फिर वेडिंग हर मौके पर ये सूटेबल दिखती है। अगर आप दिवाली या फिर वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी पहनना चाहती है और परफेक्ट डिजाइन का ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं तो बैक और फ्रंट पर इन डिजाइन को स्टिच करवा लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)

स्वीटहार्ट नेकलाइन विद स्लीव

स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ लूज फोटो में दी गई स्लीव काफी स्टाइलिश दिखती है। इसे साड़ी के साथ पहनने पर ब्यूटीफुल लुक मिलता है।

ऑर्गंजा ब्लाउज

ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी है तो उसके साथ ब्लाउज की ये डिजाइन स्टाइलिश लुक देगी। फुल पफ स्लीव के साथ डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन स्टिच करवाएं।

बैक एंब्रायडरी विद डिजाइनर हेमलाइन

बैक पर राउंड शेप और शार्ट लेंथ की बैक नेक के साथ पूरी एंब्रायडरी को हाईलाइट करें। साथ ही ब्लाउज की हेमलाइन को जिगजैग या फ्लावर पेटल कट में स्टिच करवाएं।

राउंड शेप बैक

हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज के फैब्रिक पर राउंड शेप बैक को स्टिच करवाएं। इससे बैक नेक पर सपोर्ट रहेगा और नेकलाइन कंफर्टेबल दिखेगी।

बैक पर मोतियों की लड़ी

बैकलेस ब्लाउज पहनने वाली है तो वहीं बोरिंग डोरी लगवाने की बजाय मोतियों की लड़ी को लगवाएं। ये यूनिक और डिजाइनर दिखेगी।

शार्ट नेक विद राउंड शेप होल बैक

ब्लाउज की बैक पर शार्ट नेकलाइन के साथ राउंड शेप कट बनवाएं। ब्लाउज की बैक पर ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।

लोअर बैक पर डिजाइन

ब्लाउज की लोअर बैक पर कट और डिजाइन काफी टाइम से ट्रेंड में है। इस तरह की डिजाइन स्टनिंग लुक देगी।

