करवाचौथ पर पांव की मेहंदी के लिए देखें 7 डिजाइन, पैरों पर टिकेगी सबकी नजर

पैरों के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ आने वाला है और इस खास मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी अपने पैरों को सुंदर मेहंदी डिजाइन के साथ सजाना चाहती हैं तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन्स ट्रेंडी होने के साथ ही काफी सुंदर हैं। देखिए पैरों पर लगवाने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी डिजाइन।