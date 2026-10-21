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करवाचौथ पर पांव की मेहंदी के लिए देखें 7 डिजाइन, पैरों पर टिकेगी सबकी नजर

सुहागिन महिलाएं करवाचौथ पर अपने हाथों को तो सुंदर मेहंदी डिजाइन के साथ सजाती ही हैं लेकिन इस साल अपने पांव पर भी मेहंदी लगवाएं। यहां देखिए कुछ बेहद खूबसूरत मेहंदी डिजाइन जिनपर हर किसी की नजर टिकेगी। 

Avantika JainOct 21, 2026 02:55 pm IST
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पैरों के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ आने वाला है और इस खास मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी अपने पैरों को सुंदर मेहंदी डिजाइन के साथ सजाना चाहती हैं तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन्स ट्रेंडी होने के साथ ही काफी सुंदर हैं। देखिए पैरों पर लगवाने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी डिजाइन।

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

पैरों में बहुत सिंपल मेहंदी लगवानी है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये काफई आसानी से और फटाफट लगने वाला पैटर्न है। इसमें सिर्फ सेंटर में एक पैटर्न बना है और उंगलियों पर फूलों का डिजाइन बनाया है। फोटो क्रेडिट-muskan.mehndi_studio

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कमल वाला मेहंदी डिजाइन

पैरों में कमल वाला मेहंदी डिजाइन काफि सुंदर लगता है। ये भरा हुआ डिजाइन है जो आजकल काफी ट्रेंड में है। पहला करवाचौथ है तो आप इस डिजाइन को आसानी से लगवा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- pooja_mehndiofficial

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सर्कल मेहंदी डिजाइन

पैरों पर सर्कल मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा लगता है। ये बनने के बाद काफी अच्छा लगता है। इसे आप खुद भी लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट-muskan.mehndi_studio

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मंडला मेहंदी डिजाइन

मंडला मेहंदी डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ये रचने के बाद काफी अच्छा लगता है। बारीक और मोटी लाइन का ये मिक्स पैटर्न है जो काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_

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पैरों के लिए ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

पैरों पर इस तरह के डिजाइन को लगवाएं। ये काफी ट्रेंड में है। इसमें सिर्फ फ्रंट की तरफ मेहंदी लगाई जाती है और उंगलियों को कवर किया जाता है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_

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भरा हुआ मिनिमल मेहंदी डिजाइन

भले ही इस मेहंदी डिजाइन में पूरे पैरों को कवर किया है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे बूटे बने हैं जिसकी वजह से ये मिनिमल डिजाइन भी काफी खास लग रहा है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_

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बैंड वाला मेहंदी डिजाइन

पैरों में इस तरह से बैंड वाला मेहंदी डिजाइन लगाया जा सकता है। ये ट्रेंडी पैटर्न है और रचने के बाद काफी अच्छा दिखता है। फोटो क्रेडिट- mehandi_artist_ranju_

Mehndi Design simple mehendi designs
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