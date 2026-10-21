करवाचौथ पर पांव की मेहंदी के लिए देखें 7 डिजाइन, पैरों पर टिकेगी सबकी नजर

करवाचौथ आने वाला है और इस खास मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी अपने पैरों को सुंदर मेहंदी डिजाइन के साथ सजाना चाहती हैं तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन्स ट्रेंडी होने के साथ ही काफी सुंदर हैं। देखिए पैरों पर लगवाने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी डिजाइन।
पैरों में बहुत सिंपल मेहंदी लगवानी है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये काफई आसानी से और फटाफट लगने वाला पैटर्न है। इसमें सिर्फ सेंटर में एक पैटर्न बना है और उंगलियों पर फूलों का डिजाइन बनाया है। फोटो क्रेडिट-muskan.mehndi_studio
पैरों में कमल वाला मेहंदी डिजाइन काफि सुंदर लगता है। ये भरा हुआ डिजाइन है जो आजकल काफी ट्रेंड में है। पहला करवाचौथ है तो आप इस डिजाइन को आसानी से लगवा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- pooja_mehndiofficial
पैरों पर सर्कल मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा लगता है। ये बनने के बाद काफी अच्छा लगता है। इसे आप खुद भी लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट-muskan.mehndi_studio
मंडला मेहंदी डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ये रचने के बाद काफी अच्छा लगता है। बारीक और मोटी लाइन का ये मिक्स पैटर्न है जो काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_
पैरों पर इस तरह के डिजाइन को लगवाएं। ये काफी ट्रेंड में है। इसमें सिर्फ फ्रंट की तरफ मेहंदी लगाई जाती है और उंगलियों को कवर किया जाता है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_
भले ही इस मेहंदी डिजाइन में पूरे पैरों को कवर किया है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे बूटे बने हैं जिसकी वजह से ये मिनिमल डिजाइन भी काफी खास लग रहा है। फोटो क्रेडिट- nk___nitin_mehandi_artist_
पैरों में इस तरह से बैंड वाला मेहंदी डिजाइन लगाया जा सकता है। ये ट्रेंडी पैटर्न है और रचने के बाद काफी अच्छा दिखता है। फोटो क्रेडिट- mehandi_artist_ranju_