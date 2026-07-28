ट्रेंड में हैं ये 7 आई मेकअप लुक, सावन-तीज पर तैयार होने के लिए लें आइडियाज

सावन के महीने का रंग हरा होता है। इस महीने में ज्यादातर महिसाएं हरे रंग की साड़ी. सूट या फिर लहंगे पहनकर तैयार होती है। आउटफिट चाहें कोई भी हो, उसे पूरा करने के लिए मेकअप जरूरी होता है। अगर आप ग्रीन रंग का मेकअप लुक चाहती हैं तो यहां हम कुछ ट्रेंडी आईमेकअप लुक शेयर कर रहे हैं। यहां देखिए हरे रंग की स्मोकी आईज, ग्लिटरी आईज और मैटेलिक आईज लुक।
स्मोकी आईज हर लुक में कमाल लगती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग ब्लैक रंग से इस तरह की आईज क्रिएट करते हैं, लेकिन आर चाहें तो हरे रंग से स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हैं। फोटो क्रेडिट-beautyb1tch_
मैटेलिक आईज काफी ट्रेंड में हैं। सुंदर रंग के आई लेंस लगाकर आप इस तरह से आई मेकअप कर सकती हैं। फोटो क्रेडिट- naghmeh_soraya
लाइट ग्रीन रंग से भी आप स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस लुक में लोअर वाटर लाइन पर हरे शिमरी रंग को लगाना ना भूलें। फोटो क्रेडिट-simonaglow_com
कट क्रीज आई मेकअप लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है। इस करह की आईज के साथ हरे रंग का काजल और खूब सारा मस्कारा लगाएं। फोटो क्रेडिट- caterina_triant
इस तरह का आई मेकअप काफी अच्छा दिखता है। अगर गर्लिश लुक चाहती हैं तो इस आईमेकअप को चुन सकती हैं। फोटो क्रेडिट- liza_akter14
इस लुक को क्रिएट करने के लिए बेस आईशैडो रंग लगाएं। फिर डार्क और लाइट हरे रंग के आईशौडो को आंखों के कॉर्नर पर विंग्ड आईलाइनर की तरह लगाएं और सेंटर में थोड़ा शिमर लगाएं। फोटो क्रेडिट- caterina_triant
सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहती हैं तो ये बेस्ट आई मेकअप लुक साबित हो सकता है। तीज पर इस मेकअप को कर ने वाली हैं तो सिल्वर लाइनर की जगह हरे रंग के ग्लिटर वाले लाइनर का इस्तेमाल करें। फोटो क्रेडिट- glow_goals_up_beauty_by_jyoti