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ट्रेंड में हैं ये 7 आई मेकअप लुक, सावन-तीज पर तैयार होने के लिए लें आइडियाज

सावन में हरे रंग का एक अलग महत्व है। इस महीने में आने वाली तीज और सभी सोमवार पर ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के आउटफिट्स पहनती हैं। ऐसे में यहां हम ट्रेंडी ग्रीन आई मेकअप लुक शेयर कर रहे हैं जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। 

Avantika JainJul 28, 2026 03:06 pm IST
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ग्रीन आई मेकअप लुक

सावन के महीने का रंग हरा होता है। इस महीने में ज्यादातर महिसाएं हरे रंग की साड़ी. सूट या फिर लहंगे पहनकर तैयार होती है। आउटफिट चाहें कोई भी हो, उसे पूरा करने के लिए मेकअप जरूरी होता है। अगर आप ग्रीन रंग का मेकअप लुक चाहती हैं तो यहां हम कुछ ट्रेंडी आईमेकअप लुक शेयर कर रहे हैं। यहां देखिए हरे रंग की स्मोकी आईज, ग्लिटरी आईज और मैटेलिक आईज लुक।

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ग्रीन स्मोकी आई

स्मोकी आईज हर लुक में कमाल लगती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग ब्लैक रंग से इस तरह की आईज क्रिएट करते हैं, लेकिन आर चाहें तो हरे रंग से स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हैं। फोटो क्रेडिट-beautyb1tch_

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ग्रीन मेटल आईशैडो

मैटेलिक आईज काफी ट्रेंड में हैं। सुंदर रंग के आई लेंस लगाकर आप इस तरह से आई मेकअप कर सकती हैं। फोटो क्रेडिट- naghmeh_soraya

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लाइट ग्रीन स्मोकी आईज

लाइट ग्रीन रंग से भी आप स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस लुक में लोअर वाटर लाइन पर हरे शिमरी रंग को लगाना ना भूलें। फोटो क्रेडिट-simonaglow_com

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कट क्रीज मेकअप

कट क्रीज आई मेकअप लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है। इस करह की आईज के साथ हरे रंग का काजल और खूब सारा मस्कारा लगाएं। फोटो क्रेडिट- caterina_triant

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ब्यूटीफुल आई मेकअप

इस तरह का आई मेकअप काफी अच्छा दिखता है। अगर गर्लिश लुक चाहती हैं तो इस आईमेकअप को चुन सकती हैं। फोटो क्रेडिट- liza_akter14

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शिमर आईज और हल्का रंग

इस लुक को क्रिएट करने के लिए बेस आईशैडो रंग लगाएं। फिर डार्क और लाइट हरे रंग के आईशौडो को आंखों के कॉर्नर पर विंग्ड आईलाइनर की तरह लगाएं और सेंटर में थोड़ा शिमर लगाएं। फोटो क्रेडिट- caterina_triant

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सॉफ्ट ग्लैम कलरफुल आई मेकअप

सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहती हैं तो ये बेस्ट आई मेकअप लुक साबित हो सकता है। तीज पर इस मेकअप को कर ने वाली हैं तो सिल्वर लाइनर की जगह हरे रंग के ग्लिटर वाले लाइनर का इस्तेमाल करें। फोटो क्रेडिट- glow_goals_up_beauty_by_jyoti

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