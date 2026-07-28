ट्रेंड में हैं ये 7 आई मेकअप लुक, सावन-तीज पर तैयार होने के लिए लें आइडियाज

ग्रीन आई मेकअप लुक

सावन के महीने का रंग हरा होता है। इस महीने में ज्यादातर महिसाएं हरे रंग की साड़ी. सूट या फिर लहंगे पहनकर तैयार होती है। आउटफिट चाहें कोई भी हो, उसे पूरा करने के लिए मेकअप जरूरी होता है। अगर आप ग्रीन रंग का मेकअप लुक चाहती हैं तो यहां हम कुछ ट्रेंडी आईमेकअप लुक शेयर कर रहे हैं। यहां देखिए हरे रंग की स्मोकी आईज, ग्लिटरी आईज और मैटेलिक आईज लुक।