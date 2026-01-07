मटर से पालक तक, प्रोटीन से भरपूर होती हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे

प्रोटीन शरीर के लिए काफी जरूरी माना जाता है, इससे हड्डियां-मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए ज्यादातर लोग चिकन, मटन, अंडा जैसी चीजें खाते हैं। इन चीजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ सब्जियां भी हैं, जो हाई प्रोटीन से युक्त हैं। इन सब्जियों को खाकर भी आप शरीर को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं प्रोटीन युक्त सब्जियों के बारे में-
ठंड के मौसम में पालक खूब आती है। पालक की दाल-सब्जी लोग बड़े मजे से खाते हैं। पालक में आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हेल्दी और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए पालक खूब फायदेमंद मानी जाती है।
हरी मटर से कई रेसिपी भारतीय लोग बनाकर खाते हैं लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि मटर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मटर में प्रोटीन, फाइबर,विटामिन्स जैसे C, K, और B कॉम्प्लेक्स होते हैं। मटर डायट में शामिल करें।
ब्रोकली गोभी की तरह दिखती है लेकिन गहरे हरे रंग की होती है। ब्रोकली भी खाने से प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस सब्जी में विटामिन सी, के, ए, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत होता है।
प्रोटीन के लिए आप मशरूम खाएं। मशरूम की सब्जी काफी टेस्टी बनती है और इसे खाने में सेहत को अन्य फायदे भी मिलते हैं। इसमें प्रोटीन के अलावा जैसे सेलेनियम, पोटेशियम, कॉपर, और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूती और इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करते हैं।
आलू में स्टार्च के साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। जो लोग आलू खाते हैं, उन्हें प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन C और B6 होता है। आलू शुगर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, बाकि लोग इसे आराम से खा सकते हैं।
सहजन की सब्जी, सूप, पानी सबकुछ खाना या पीना चाहिए। सहजन की सब्जी के साथ इसकी पत्तियां भी सेहत के लिए वरदान है। सहजन की सब्जी खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, प्रोटीन की कमी दूरी होगी, खून की कमी नहीं होगी और हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी।
भिंडी की सब्जी ज्यादातर लोगों को खाना पसंद होती है। दाल-चावल के साथ भिंडी खाना टेस्टी लगता है। भिंडी में विटामिन C, K, A, फोलेट, मैग्निशियम, पोटैशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे अच्छे तत्व पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।