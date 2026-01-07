मटर से पालक तक, प्रोटीन से भरपूर होती हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे

प्रोटीन युक्त सब्जियां

प्रोटीन शरीर के लिए काफी जरूरी माना जाता है, इससे हड्डियां-मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए ज्यादातर लोग चिकन, मटन, अंडा जैसी चीजें खाते हैं। इन चीजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ सब्जियां भी हैं, जो हाई प्रोटीन से युक्त हैं। इन सब्जियों को खाकर भी आप शरीर को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं प्रोटीन युक्त सब्जियों के बारे में-