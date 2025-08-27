7 tips to make high protein low fat super soft paneer at home easily घर पर बनाएं हाई प्रोटीन लो फैट पनीर, 7 टिप्स में सीखें पूरा तरीका
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलघर पर बनाएं हाई प्रोटीन लो फैट पनीर, 7 टिप्स में सीखें पूरा तरीका

घर पर बनाएं हाई प्रोटीन लो फैट पनीर, 7 टिप्स में सीखें पूरा तरीका

आजकल हाई प्रोटीन और लो फैट पनीर आने लगा है, जिसमें नॉर्मल पनीर से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। मजे की बात है कि इसे आप आसानी से घर पर भी बना सकती हैं। बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा।

Anmol ChauhanWed, 27 Aug 2025 11:18 AM
1/8

घर पर बनाएं प्रोटीन रिच पनीर

पनीर प्रोटीन का सबसे पॉपुलर और स्वादिष्ट सोर्स है। खासतौर से वेजिटेरियन लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पनीर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। हालांकि आजकल बाजार में हाई प्रोटीन और लो फैट पनीर आने लगा है, जिसमें नॉर्मल पनीर से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। मजे की बात है कि इसे आप आसानी से घर पर भी बना सकती हैं। बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं एकस्ट्रा प्रोटीन पनीर कैसे बनाएं।

2/8

गाय का दूध इस्तेमाल करें

अगर आप प्रोटीन रिच और लो फैट पनीर बनाना चाहती हैं, तो गाय का दूध इस्तेमाल करें। इसमें फैट कम होता है। दूध में पानी ना मिलाएं, जितना गाढ़ा दूध होगा पनीर भी उतना ही अच्छा बनेगा।

3/8

दूध की सारी मलाई रिमूव करें

दूध का फैट रिमूव करने के लिए इसकी सारी मलाई निकाल लें। सबसे पहले दूध को गर्म करें, फिर ठंडा होने दें और मलाई बाहर निकाल लें। इसके बाद दोबारा दूध को गर्म करें और फिर सारी मलाई निकाल लें।

4/8

सिरका या नींबू का रस यूज करें

दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस या सिरके का इस्तेमाल करें। इससे छेना अलग हो जाएगा, जिसे आपको पानी से बिल्कुल अलग कर लेना है।

5/8

छेना को वॉश करें

जो छेना आपने अलग किया है, उसे पानी की मदद से अच्छी तरह वॉश कर लें। इससे पनीर का खट्टापन निकल जाएगा। अब इसका सारा पानी निकाल दें और इसे किसी कपड़े या मोल्ड में डाल दें, ताकि सारा पानी निकल जाए और पनीर अपनी शेप ले ले।

6/8

ज्यादा देर के लिए ना छोड़ें पनीर

किसी कपड़े में अगर पनीर को बांधकर रख रही हैं, तो ज्यादा देर के लिए दबाकर ना रखें। इससे पनीर ज्यादा टाइट हो सकता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।

7/8

नमक के पानी में वॉश करें

एक बार जब आपका पनीर बन जाए, तो एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें जरा सा नमक डालें। अब पनीर के टुकड़ों को इसमें लगभग दस मिनट के लिए भिगोकर रखें। इससे आपका पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा।

8/8

कितने दूध में कितना पनीर बनेगा?

बता दें अगर आप दो लीटर दूध ले रही हैं, तो कम से कम 280 ग्राम पनीर बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसमें लगभग 60 ग्राम प्रोटीन मौजूद होगा और ये लो फैट भी होगा। डेली डाइट में एड करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है।

Cooking Tips