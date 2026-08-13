हरियाली तीज स्पेशल: हरी साड़ी के साथ महिलाएं ये 7 चीजें जरूर करें कैरी, पतिदेव देखते ही करेंगे तारीफ

हरियाली तीज पर महिलाएं ऐसे हों तैयार

हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना और व्रत करती हैं। इस खास दिन पर हरे रंग को शुभ माना जाता है और महिलाएं हरी साड़ियां कैरी करती हैं। अगर आप भी हरी साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो कुछ चीजों को अपने लुक के साथ जरूर जोड़ें। हरी साड़ी के साथ हम आपको परफेक्ट तरीके से तैयार होने के कुछ सिंपल टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपका लुक सबसे अलग और सुंदर दिखेगा। पतिदेव भी देखते ही आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे।