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हरियाली तीज स्पेशल: हरी साड़ी के साथ महिलाएं ये 7 चीजें जरूर करें कैरी, पतिदेव देखते ही करेंगे तारीफ

हरियाली तीज पर हर महिला ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर तैयार होती है और पूजा करती है। आप भी हरी साड़ी पहनने वाली हैं, तो कुछ चीजों को जरूर कैरी करें। इन चीजों से आपको परफेक्ट लुक मिलेगा और हर कोई तारीफ भी करेगा।

Deepali SrivastavaAug 13, 2026 11:03 am IST
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हरियाली तीज पर महिलाएं ऐसे हों तैयार

हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना और व्रत करती हैं। इस खास दिन पर हरे रंग को शुभ माना जाता है और महिलाएं हरी साड़ियां कैरी करती हैं। अगर आप भी हरी साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो कुछ चीजों को अपने लुक के साथ जरूर जोड़ें। हरी साड़ी के साथ हम आपको परफेक्ट तरीके से तैयार होने के कुछ सिंपल टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपका लुक सबसे अलग और सुंदर दिखेगा। पतिदेव भी देखते ही आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे।

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मेहंदी से सजेंगे सुंदर हाथ

हरियाली तीज के एक दिन पहले यानी कि आज शाम में ही हाथों पर मेहंदी लगवाएं। मेहंदी के सुंदर पैटर्न चुनें और उसे रचने का समय भी दें। मेहंदी सिर्फ हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि ये लुक में चार चांद लगा देती है।

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साड़ी के साथ मैच करें चूडि़यां

आप कैसे भी प्रिंट में साड़ी पहन रही हों, उसके साथ मैचिंग वाली चूड़ियां ही पहनें। हरे रंग की चूड़ियों के साथ गोल्डन कलर के कंगन पहन सकती हैं। हाथों में भरी-भरी चूड़ियां आपको अच्छा लुक देंगी।

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खूबसूरती से लगाएं सिंदूर

सुहागिन महिला के लिए सिंदूर बेहद खास होता है और इसे आप परफेक्ट तरीके से लगाने की कोशिश करें। सिंदूर ऐसे लगाएं, जिससे ये फैला हुआ न दिखे। अगर आपका सिंदूर फैल जाता है या पसीने से बहता है, तो पहले वैसलीन लगाएं और ऊपर से सिंदूर फिक्स करें।

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आलता से सजाएं पैर

श्रृंगार लुक में आलता भी बेहद खास होता है, ऐसे में आप पैरों की खूबसूरत बढ़ाने के लिए आलता परफेक्ट तरीके से लगवाएं। अगर कोई डिजाइन बना सकती हैं, तो कुछ अलग लुक लें।

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मेकअप से बढ़ाएं चेहरे का नूर

अगर आप सिंपल मेकअप करना पसंद करती हैं, तो सटल-न्यूड लिपस्टिक, काजल, आईलाइन लगाकर आई-लिप्स को लुक दें। मसकारा और आईशैडो लगाकर भी आई लुक बेहतर हो सकता है। फिर प्राइमर, फाउंडेशन और फिर ब्लश लगाकर चेहरे को अट्रैक्टिव बनाएं। माथे पर छोटी या बड़ी बिंदी लगाकर फेस लुक कंप्लीट करें।

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एसेसरीज चुनें सही

हरी साड़ी के साथ आप अगर गोल्ड ज्वेलरी कैरी करना चाहती हैं, तो वैसे ही करें। वरना आर्टिफिशियल चोकर या नेकलेस पहनें। साथ में अपना मंगलसूत्र भी कैरी कर सकती हैं। कानों में मैचिंग ईयरिंग्स या फिर लटकन वाले झाले पहन कर लुक को पूरा कर सकती हैं।

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हेयरस्टाइल लुक पर भी दें ध्यान

ग्रीन साड़ी का लुक आपको तभी परफेक्ट मिलेगा, जब आप हर तरह से सुंदर दिखेगी। बालों में सुंदर सी हेयरस्टाइल बनाएं, फिर चाहे जूड़ा हो या ओपन हेयर लुक। जूड़ा बना रही हैं, तो गजरा लगाकर सजा सकती हैं। ओपन हेयर रखना है, तो आगे से कुछ बालों को पीछे की ओर टाई करें।

Hariyali Teej Fashion Tips
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