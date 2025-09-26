दुर्गा पूजा के लिए होना है रेडी तो ये 7 टिप्स से हो जाएं तैयार, पंडाल की भीड़ में चमकेगा चेहरा

दुर्गा पूजा नजदीक ही है। पंडाल की गर्मी और भीड़ के बीच खुद को रिफ्रेश रखना और पूरी पूजा एंज्वॉय करना लड़कियों के किसी टास्क से कम नहीं। अब साल में कुछ ही त्योहार आते है जब आप पूरे साज शृंगार के साथ रेडी होती हैं। तो इस मौके को सही तरीके से यूज करें और परफेक्ट लुक के लिए इन मेकअप टिप्स को फॉलो कर लें।
अब मौका दुर्गा पूजा का है तो ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर वाली सफेद रंग की साड़ी ही बेस्ट लुक देगी। आप चाहे तो इसमे थोड़ा फेरबदल कर सकती हैं। लेकिन इस डिजाइन की साड़ी में फेस पर ग्लो दिखता है। (इंस्टाग्राम)
माथे पर लगी गोल रेड बिंदी पूरा फेस चेंज कर देती है। तो बिंदी लगना हरगिज ना भूलें। ( इंस्टाग्राम)
मेकअप बेस के लिए ड्यूई फिनिश ट्राई करें। इस तरह का मेकअप फेस पर लांग टाइम तक टिका रहेगा और पंडाल की भीड़ में भी चेहरा चमकेगा। (इमेज क्रेडिट-Pintrest)
हर मौके पर न्यूड शेड जंचे ये जरूरी नहीं। दुर्गा पूजा और रेड कलर शक्ति का प्रतीक है। तो सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाकर फेस पर चमक जरूर बिखेरें। (इमेज क्रेडिट- Pintrest)
मां दुर्गा की आंखों की तरह सुंदर बनाएं अपने नैन-नक्श भी संवार लें। आंखों के हिसाब से डार्क मोटे काजल या फिर लांग विंग्ड आईलाइनर को चुनें। मतलब कजरारी आंखों वाला मेकअप जरूर रखें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
कॉम्पेक्ट पाउडर को अपनी पर्स में जरूर रख लें। ये भीड़ और उमस के बीच चेहरे को फ्रेश लुक देने में मदद करेगा। तो इसे बिल्कुल ना भूलें।
चेहरे पर ग्लो चाहिए तो हाईलाइटर लगाना हरगिज ना भूलें। स्किन टोन और लाइटिंग के हिसाब से गोल्ड या सिल्वर हाईलाइटर चुनें। ये फेस को लंबे टाइम तक ग्लोइंग दिखाने में मदद करता है।