दुर्गा पूजा के लिए होना है रेडी तो ये 7 टिप्स से हो जाएं तैयार, पंडाल की भीड़ में चमकेगा चेहरा

दुर्गा पूजा लुक

दुर्गा पूजा नजदीक ही है। पंडाल की गर्मी और भीड़ के बीच खुद को रिफ्रेश रखना और पूरी पूजा एंज्वॉय करना लड़कियों के किसी टास्क से कम नहीं। अब साल में कुछ ही त्योहार आते है जब आप पूरे साज शृंगार के साथ रेडी होती हैं। तो इस मौके को सही तरीके से यूज करें और परफेक्ट लुक के लिए इन मेकअप टिप्स को फॉलो कर लें।