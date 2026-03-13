कूड़े के थैले से लेकर फटे हुए जूते तक बिकते हैं लाखों में, लक्जरी विदेशी ब्रांड के ये प्रोडक्ट देख पीट लेंगे माथा

चाइनीज एक्ट्रेस झांग जिंगयी के हाथ में रेड कार्पेट पर वो प्लास्टिक की पॉलिथिन देखकर लोगों को लक्जरी ब्रांड बैलेंसियागा का ट्रैश पाउच याद आ रहा। जिसकी कीमत लाखों में थी और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो बता दें कि केवल ट्रैश पाउच ही नहीं फ्रेंच के इस लक्जरी ब्रांड ने और भी कई अजब-गजब प्रोडक्ट बेचें हैं जिसकी कीमत लाखों में है और डिजाइन देख आप माथा फोड़ लेंगे। जिसे कूड़ा और बेकार समझकर फेंक दिया जाता है वैसी डिजाइन बनाकर इस इंटरनेशनल ब्रांड ने उसे कीमती बना दिया है। देखें इस विदेशी ब्रांड के ऐसे ही अजग-गजब प्रोडक्ट जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा।
कंफर्ट के लिए क्रॉक्स तो बच्चे से लेकर बड़ों की पसंद बन चुकी है। लेकिन बैलेंसियागा ने 2022 के स्प्रिंग समर कलेक्शन में हील वाले क्रॉक्स। जिसके देखकर आपकी क्या राय है।
ट्रैश बैग के नाम से पॉपुलर इस बैग को कंपनी ने साल 2022 के विंटर कलेक्शन में उतारा था और इस बैक की कीमत है 1790 यूएस डॉलर यानी करीब 1,65,473 रुपये।
बैलेंसियागा की इस टॉवल स्कर्ट के भी खूब चर्चे हुए थे। कंपनी का ये कलेक्शन बेसिकली यूनिसेक्स था। जिसे मर्दों को पहनाकर एडवर्टाइज किया गया था। इस टॉवल स्कर्ट की कीमत है करीब 925 यूएस डॉलर यानी 85 हजार रुपये।
पेरिस स्नीकर्स के कलेक्शन में डिस्ट्रेस्ड शूज की ये डिजाइन देख सिर पीट लेंगे। 2022 कलेक्शन में ब्राउन कलर के जूते दिखने में बेहद अजीब हैं और इनकी कीमत उससे भी ज्यादा खास।
अब डिस्ट्रेस्ड या रिब्ज जींस तो काफी सारे गर्ल्स एंड ब्वॉयज पसंद करते हैं। लेकिन बैलेंसियागा के इस रिब्ड जींस की डिजाइन देखकर तो जींस पहनने का इरादा ही छोड़ देंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े-बड़े छेद और साथ में अंदर से स्वेट पैंट के कपड़े लगाकर इसे तैयार किया गया था। इस जींस की डिजाइन देखकर तो अच्छे-अच्छों का दिमाग घूम जाएगा।
आपने कितनी ही बार चिप्स खाकर उसके रैपर को फेंक दिया होगा। लेकिन बैलेंसियागा ने उसी चिप्स के रैपर के डिजाइन का पूरा बैग ही बना डाला। जिसकी कीमत भी खास है। 1750 यूएस डालर वाले बैग की इंडियन रुपये में कीमत है 1,61,745।