कूड़े के थैले से लेकर फटे हुए जूते तक बिकते हैं लाखों में, लक्जरी विदेशी ब्रांड के ये प्रोडक्ट देख पीट लेंगे माथा

मोस्ट वियर्ड प्रोडक्ट

चाइनीज एक्ट्रेस झांग जिंगयी के हाथ में रेड कार्पेट पर वो प्लास्टिक की पॉलिथिन देखकर लोगों को लक्जरी ब्रांड बैलेंसियागा का ट्रैश पाउच याद आ रहा। जिसकी कीमत लाखों में थी और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो बता दें कि केवल ट्रैश पाउच ही नहीं फ्रेंच के इस लक्जरी ब्रांड ने और भी कई अजब-गजब प्रोडक्ट बेचें हैं जिसकी कीमत लाखों में है और डिजाइन देख आप माथा फोड़ लेंगे। जिसे कूड़ा और बेकार समझकर फेंक दिया जाता है वैसी डिजाइन बनाकर इस इंटरनेशनल ब्रांड ने उसे कीमती बना दिया है। देखें इस विदेशी ब्रांड के ऐसे ही अजग-गजब प्रोडक्ट जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा।