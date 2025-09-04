टीचर्स डे के मौके पर रंगोली बनानी है तो देख लें सिंपल-यूनिक डिजाइन के फोटोज

टीचर्स डे रंगोली डिजाइन

टीचर के लिए टीचर्स डे का दिन यादगार बनाना चाहते हैं तो क्लासरूम के बाहर सुंदर रंगोली डिजाइन बनाएं। जिसमे टीचर की इमेज से लेकर किताब, पेंसिल, चॉक जैसी चीजों को शामिल करें। इसके अलावा रंगोली के जरिए अपने टीचर को थैंक्यू बोलें। अगर स्कूल या क्लासरूम की कम जगह में रंगोली बनानी है तो किसी कोने में फूलों की मदद से भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रंगोली की डिजाइन भी आर्ट वर्क दिखाएगी और टीचर इसे देखकर जरूर खुश होंगे। तो देख लें ऐसी ही 7 ब्यूटीफुल सिंपल रंगोली डिजाइन।