टीचर्स डे के मौके पर रंगोली बनानी है तो देख लें सिंपल-यूनिक डिजाइन के फोटोज

Teachers Day Rangoli Design: टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए सजावट करनी है और क्लासरूम या दरवाजे पर रंगोली बनानी है तो इन सिंपल और यूनिक दिखने वाली रंगोली डिजाइन की फोटो को सेव करके रख लें। देख लें आसान रंगोली की 7 डिजाइन।

AparajitaThu, 4 Sep 2025 03:38 PM
1/8

टीचर्स डे रंगोली डिजाइन

टीचर के लिए टीचर्स डे का दिन यादगार बनाना चाहते हैं तो क्लासरूम के बाहर सुंदर रंगोली डिजाइन बनाएं। जिसमे टीचर की इमेज से लेकर किताब, पेंसिल, चॉक जैसी चीजों को शामिल करें। इसके अलावा रंगोली के जरिए अपने टीचर को थैंक्यू बोलें। अगर स्कूल या क्लासरूम की कम जगह में रंगोली बनानी है तो किसी कोने में फूलों की मदद से भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रंगोली की डिजाइन भी आर्ट वर्क दिखाएगी और टीचर इसे देखकर जरूर खुश होंगे। तो देख लें ऐसी ही 7 ब्यूटीफुल सिंपल रंगोली डिजाइन।

2/8

टीचर्स डे वाली रंगोली

कलाकारी करने में तेज हैं तो राउंड शेप में रंगोली की ये डिजाइन बनाकर तैयार करें। कम रंगों की मदद से हैप्पी टीचर्स डे लिखा ये डिजाइन यूनिक है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/8

हैप्पी टीचर्स डे

रंगोली में अगर ये डिजाइन बना देंगे तो आपकी टीचर जरूर खुश होंगी और उनका दिन यादगार बन जाएगा। तो अगर क्लासटीचर को आर्ट वर्क पसंद नहीं तो उनके लिए इस तरह के थॉटफुल डिजाइन को क्रिएट करें। जिसे देख टीचर जरूर खुश होंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/8

थीम बेस्ड रंगोली

वैसे तो ये एक तरह की पेंटिंग है लेकिन आप इसे थॉटफुली रंगोली पर भी बना सकते हैं। डार्क कलर के रंगों की मदद से इस तरह की रंगोली को बनाना आसान होगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/8

रंगोली डिजाइन

दिमाग में अगर किसी भी तरह की डिजाइन नहीं आ रही तो बस कलर की मदद से इस डिजाइन को जमीन पर बना डालें। कलरफुल रंगों का इस्तेमाल करें और बीच में केवल लिखें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/8

फूलों से सजाएं

क्लासरूम में जगह कम है तो फूलों की मदद से भी रंगोली बनाई जा सकती है। बस किसी थाली में इस तरह से कई रंगों के फूलों को रखें या फिर किसी कोने में बिना थाली के केवल कागज बिछाकर रखें और फूलों की रंगोली तैयार करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/8

टीचर को वेलकम करने के लिए रंगोली

टीचर्स डे का दिन खास होता है। तो अपने टीचर के इस खास दिन पर उन्हें वेलकम करने के लिए इस तरह की कलरफुल रंगोली बनाकर टीचर का वेलकम करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/8

सुंदर रंगोली

स्कूल में अगर रंगोली की डिजाइन बनानी है तो इस तरह की रंगोली को टीचर्स डे के मौके पर जरूर बनाकर सजाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

