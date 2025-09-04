टीचर्स डे के मौके पर रंगोली बनानी है तो देख लें सिंपल-यूनिक डिजाइन के फोटोज

टीचर के लिए टीचर्स डे का दिन यादगार बनाना चाहते हैं तो क्लासरूम के बाहर सुंदर रंगोली डिजाइन बनाएं। जिसमे टीचर की इमेज से लेकर किताब, पेंसिल, चॉक जैसी चीजों को शामिल करें। इसके अलावा रंगोली के जरिए अपने टीचर को थैंक्यू बोलें। अगर स्कूल या क्लासरूम की कम जगह में रंगोली बनानी है तो किसी कोने में फूलों की मदद से भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रंगोली की डिजाइन भी आर्ट वर्क दिखाएगी और टीचर इसे देखकर जरूर खुश होंगे। तो देख लें ऐसी ही 7 ब्यूटीफुल सिंपल रंगोली डिजाइन।
कलाकारी करने में तेज हैं तो राउंड शेप में रंगोली की ये डिजाइन बनाकर तैयार करें। कम रंगों की मदद से हैप्पी टीचर्स डे लिखा ये डिजाइन यूनिक है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
रंगोली में अगर ये डिजाइन बना देंगे तो आपकी टीचर जरूर खुश होंगी और उनका दिन यादगार बन जाएगा। तो अगर क्लासटीचर को आर्ट वर्क पसंद नहीं तो उनके लिए इस तरह के थॉटफुल डिजाइन को क्रिएट करें। जिसे देख टीचर जरूर खुश होंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
वैसे तो ये एक तरह की पेंटिंग है लेकिन आप इसे थॉटफुली रंगोली पर भी बना सकते हैं। डार्क कलर के रंगों की मदद से इस तरह की रंगोली को बनाना आसान होगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
दिमाग में अगर किसी भी तरह की डिजाइन नहीं आ रही तो बस कलर की मदद से इस डिजाइन को जमीन पर बना डालें। कलरफुल रंगों का इस्तेमाल करें और बीच में केवल लिखें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
क्लासरूम में जगह कम है तो फूलों की मदद से भी रंगोली बनाई जा सकती है। बस किसी थाली में इस तरह से कई रंगों के फूलों को रखें या फिर किसी कोने में बिना थाली के केवल कागज बिछाकर रखें और फूलों की रंगोली तैयार करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
टीचर्स डे का दिन खास होता है। तो अपने टीचर के इस खास दिन पर उन्हें वेलकम करने के लिए इस तरह की कलरफुल रंगोली बनाकर टीचर का वेलकम करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
स्कूल में अगर रंगोली की डिजाइन बनानी है तो इस तरह की रंगोली को टीचर्स डे के मौके पर जरूर बनाकर सजाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)