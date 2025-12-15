सिर्फ हलवा नहीं! गाजर से बना सकती हैं ये 7 मीठी डिशेज, मुंह में घुल जाता है हर एक का स्वाद!

गाजर से बनी स्वीट डिशेज

सर्दियों में ढेर सारी सब्जियां बाजार में आती हैं, जिनमें से एक स्पेशल सब्जी है गाजर। ये मीठी गाजर सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं होती, बल्कि काफी हेल्दी भी होती है। गाजर का मौसम आते ही इसका हलवा सभी को याद आ जाता है। वैसे क्या आप जानती हैं हलवे की जगह आप और भी कई स्वीट डिश गाजर से बना सकती हैं। जी हां, गाजर से बनने वाली ये मीठी डिशेज बहुत ज्यादा टेस्टी और कंफर्टिंग होती हैं। तो बस इस विंटर सीजन सिर्फ हलवा नहीं, गाजर से बनी ये डिशेज भी जरूर ट्राई करें।