बहूरानी के लिए 2 ग्राम सोने में बनवा लें नोज रिंग के 7 स्टाइलिश डिजाइन, पहनते ही चेहरे की बढ़ जाएगी खूबसूरती

आजकल नोज रिंग का ट्रेंड खूब चल रहा है। शादी से पहले लड़कियां ट्रेंडी और अलग डिजाइन वाली नोज रिंग की डिजाइन पहनती हैं, तो वही शादी के बाद भी गोल या फिर छोटी वाली नोज रिंग महिलाएं पहनना पसंद कर रही हैं। नोज रिंग के कई सुंदर पैटर्न इन दिनों चल रहे हैं, जो सिर्फ 2 ग्राम सोने में आप बनवा सकते हैं। अगर आप नोज रिंग खरीदने या फिर बनवाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपको कुछ खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, इन्हें पहनकर आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे।
गोल्ड नोज रिंग में आजकल स्टोन वाली डिजाइन खूब आने लगी है, जिसमें राउंड में स्टोन लगे होते हैं। इस तरह के पैटर्न पहनने पर आकर्षक लुक देते हैं और चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं।
गोल्ड नोज रिंग में आप कटिंग डिजाइन भी खरीद सकती हैं। इसमें प्लेन नोज रिंग पर कट करते हुए डिजाइन बनाई जाती है, जिसे कटिंग कहा जाता है। इस तरह की नोज रिंग भी ट्रेंडी दिखती है।
नोज रिंग में अलग पैटर्न चाहती हैं, तो सूर्या डिजाइन बनवाएं। इस तरह की नोज रिंग देखने में बड़ी लगती है और सुंदर भी। बड़े चेहरे पर इस तरह की नोज रिंग अच्छी लगेगी। मराठी महिलाएं इस तरह का पैटर्न पहनती हैं।
ट्रिपल स्टोन वाली नोज रिंग में फ्लॉवर पैटर्न बना हुआ है, जिसमें नीचे की ओर घुंघरू भी लटके हुए हैं। इस तरह की नोज रिंग भी आप कैरी कर सकती हैं, जो आपको अट्रैक्टिव लुक देगी।
अगर अट्रैक्टिव और ट्रेंडी लुक चाहिए तो आप फ्लॉवर स्टोन डिजाइन 2 ग्राम सोने में बनवाएं। इस तरह के नोज रिंग डिजाइन नाक के साथ चेहरे की शोभा बढ़ा देंगे और दूर से ही चमकेंगे।
नोज रिंग में आप छोटा और सिंपल डिजाइन लेना चाहती हैं, तो इस तरह का पैटर्न बनवाएं। 2 ग्राम सोने में ये डिजाइन आसानी से बनेगा। इसमें नीचे की ओर सोने की लीफ बनाई गई है और ऊपर स्टोन से फूल का आकार दिया गया है।
2 ग्राम सोने में आप ट्रिपल बूटी वाली नोज रिंग डिजाइन बनवाएं। इस तरह की नोज रिंग पहनने पर हल्की और देखने में सुंदर लगेगी। इसे यंग लड़कियों से शादीशुदा महिलाओं तक हर कोई स्टाइल कर सकता है, सभी के चेहरे पर खिलेगी।