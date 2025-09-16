स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो वियर करें कोटी स्टाइल सूट, ये 7 फैंसी डिजाइन जरूर देख लें

सूटों के ट्रेंड भी फैशन के साथ बदलते रहते हैं। एक ऐसा ही ट्रेंड जो गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हुआ, वो है कोटी वाले सूट। इनमें सूटों के साथ मैचिंग कोटी भी अटैच होती है, जो काफी फैशनेबल लगती है। सिंपल सूटों की जगह ये लेयरिंग वाले सूट, ज्यादा फैंसी और मॉडर्न लगते हैं। अगर आप भी डेली वियर के लिए कुछ ट्रेंडी कुर्ता सेट्स लेने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
कॉटन का लॉन्ग कोटी वाला सूट बहुत ही फैंसी लगेगा। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो इस तरह के सूट आपको एकदम फॉर्मल लुक देते हैं। इसमें बॉटम और पैंट पर सेम प्रिंट है और कोटी बिल्कुल किसी फैंसी श्रग की तरह लग रही है।
फैंसी कुर्ता सेट लेना है, तो ऐसी ट्रेंडी नेकलाइन वाला स्लीवलेस कुर्ता ले सकती हैं। ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देगा। इसके साथ आप नैरो पैंट्स या प्लाजो वियर कर सकती हैं। डेली वियर के लिए ये एक आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है।
आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए आप कुछ वाइब्रेंट या फैंसी सा ढूंढ रही हैं, तो ये फैंसी सूट ट्राई कर सकती हैं। इसमें फ्रंट पर डोरी पैटर्न और सुंदर बांधनी प्रिंट है। वाइब्रेंट ग्रीन शेड भी काफी प्यारा लग रहा है। ओवरऑल कुछ अलग हटकर, फैंसी सा पहनना चाहती हैं, तो इसे ले सकती हैं।
इस तरह की लॉन्ग प्रिंटेड जैकेट ले सकती हैं, जिसे आप किसी भी कुर्ती के साथ पेयर कर सकती हैं। ये फैंसी प्रिंटेड जैकेट आपको लेयरिंग वाला इफेक्ट देगी। दुपट्टे के साथ थोड़ा ट्रेडिशनल लुक आता है, अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो लॉन्ग कोटी के साथ पेयर करें।
फ्रॉक कट सूट के साथ भी कोटी स्टाइल काफी फैंसी लगता है। डेली वियर के लिए ये एक कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। झुमकी और बिंदी के साथ आप प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक भी क्रिएट कर सकती हैं।
फेस्टिव सीजन के लिए आपके पास कुछ ऐसे सूट भी होने चाहिए। ये सिंपल भी है लेकिन काफी स्टाइलिश भी लगता है। ऐसे कुर्ते काफी स्लिम और टॉल लुक देते हैं। हल्के प्रिंट के साथ बड़ा ही प्रीमियम लुक आता है।
जरा फॉर्मल और स्टाइलिश लुक के लिए आप ब्लेजर स्टाइल वाला सूट ले सकती हैं। कॉटन प्रिंटेड इस तरह के सूट काफी फैंसी लगते हैं। ऑफिस या कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। सही एक्सेसरीज के साथ आप अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना सकती हैं।