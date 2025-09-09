पटियाला सूट पहनकर लगेंगी पंजाबन कुड़ी, शॉपिंग से पहले देख लें ये 7 फैंसी डिजाइन

पटियाला सूट हर उम्र की महिलाओं को खूब पसंद आते हैं। इनके वाइब्रेंट रंग और घेरदार हेवी सलवार देखने में काफी सुंदर लगते हैं। प्रॉपर पंजाबी कुड़ी वाला लुक चाहिए या किसी फंक्शन में अपना रंग जमाना हो, तो पटियाला सूट से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप आने वाले फेस्टिवल्स और शादी फंक्शन के लिए कोई परफेक्ट आउटफिट खोज रही हैं, तो पटियाला सूट ट्राई कर सकती हैं। यहां देखें फैंसी डिजाइन। (All Images Credit-Pinterest)
आने वाले सीजन में मैरीगोल्ड ऑरेंज कलर काफी ट्रेंड में रहने वाला है। ऐसे में आप भी इसी वाइब्रेंट शेड में पटियाला सूट ले सकती हैं। इसके साथ गोल्डन एंब्रॉयडरी काफी सुंदर लगती है। क्लासी लुक के लिए आप इसकी स्लीव्स नेट या शिफॉन की बनवा सकती हैं।
प्रॉपर पंजाबी लुक के लिए आप ऐसा वाइब्रेंट पटियाला सूट ले सकती हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन, एंब्रॉयडरी और स्टिचिंग स्टाइल बहुत ही फैंसी है। किसी खास मौके के लिए ऐसा सूट एकदम परफेक्ट रहेगा।
डेली वियर के लिए आप कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक ले कर पटियाला सूट स्टिच करा सकती हैं। ये सिंपल हो कर भी बेहद स्टाइलिश लगते हैं। डेली वियर के लिए ऐसे सूट एकदम परफेक्ट रहेंगे।
स्टाइलिश लुक के लिए आप बैकलेस सूट भी स्टिच करा सकती हैं। इस तरह का सूट गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। पेस्टल शेड्स आजकल ट्रेंड में हैं, तो सूट लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें।
प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक के लिए आप बनारसी प्रिंटेड पटियाला सूट ले सकती हैं। इसमें गोल्डन जरी का खूबसूरत वर्क होता है, जो त्यौहारों जैसे मौके पर परफेक्ट लगता है। वाइब्रेंट शेड्स आपके लुक में और चार चांद लगा देंगे।
फ्लोरल प्रिंटेड सूट काफी सुंदर लगते हैं। गर्मियों में कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं तो स्टाइलिश भी लगे और कंफर्टेबल भी हो, तो ऐसा सूट स्टिच करा सकती हैं। पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी काफी ट्रेंडी है, आप इसे ट्राई कर सकती हैं।
सिंपल फैब्रिक ले कर आप स्टाइलिश सूट स्टिच करा सकती हैं। इसकी स्लीव्स और नेकलाइन के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा गोल्डन लेस के बॉर्डर की डिटेलिंग आपके सूट को और फैंसी लुक देगी।