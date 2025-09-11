सूट पर कराएं 7 तरह के फैंसी कट वर्क, डिजाइनर लुक की खूब मिलेंगी तारीफें

सूट पर कराएं कट वर्क

सिंपल सूट को स्टाइलिश लुक देना हो, तो छोटी-छोटी डिटेलिंग करा सकती हैं। आजकल कट वर्क डिजाइन का ट्रेंड है। स्लीव्स, नेकलाइन से ले कर कुर्ते के बॉर्डर पर स्लिट वर्क, ये सभी काफी ट्रेंडी लगते हैं। खासतौर से अगर आपका सूट पूरी तरह सिंपल है, तो आप फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)