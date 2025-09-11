सूट पर कराएं 7 तरह के फैंसी कट वर्क, डिजाइनर लुक की खूब मिलेंगी तारीफें

सिंपल सूट को स्टाइलिश लुक देना हो, तो छोटी-छोटी डिटेलिंग करा सकती हैं। आजकल कट वर्क डिजाइन का ट्रेंड है। स्लीव्स, नेकलाइन से ले कर कुर्ते के बॉर्डर पर स्लिट वर्क, ये सभी काफी ट्रेंडी लगते हैं। खासतौर से अगर आपका सूट पूरी तरह सिंपल है, तो आप फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
फ्रॉक कट कुर्ता है, तो इसकी साइड में हाई स्लिट वर्क बहुत फैंसी लगेगा। इसे आप जींस या एंकल लैंथ पैंट के साथ पेयर कर सकती हैं। इस तरह के कुर्ते काफी ट्रेंडी लगते हैं।
कुर्ते के मिडिल में भी आप हाई स्लिट लगवा सकती हैं। ये काफी ट्रेंडी लगेगा। खासतौर से अगर आपका प्रिंटेड सूट है या ज्यादा हेवी एंब्रॉयडरी नहीं है, तो कुछ इस तरह का डिजाइन परफेक्ट रहेगा।
कुर्ते के फ्रंट सेक्शन पर आप ये फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। फ्रंट पर आप टैसल्स भी अटैच करा सकती हैं। ऐसे फ्रंट ओपन कुर्ता सेट्स काफी मॉडर्न लुक देते हैं।
सिंपल कॉटन की कुर्ती स्टिच करा रही हैं, तो साइड में ऐसा स्लिट वर्क करा सकती हैं। ये बहुत ही फैंसी लगेगा। आप एंकल लैंथ पैंट के साथ ऐसी कुर्ती वियर कर सकती हैं। ये काफी फॉर्मल लुक देती है।
कुर्ते के फ्रंट पर आप ये स्टाइलिश कट वर्क भी करा सकती हैं। अगर आपका सूट एकदम सिंपल है, तो ऐसा कट वर्क उसे डिजाइनर लुक देगा। आप इसके साथ फैंसी लेस भी अटैच करा सकती हैं।
मॉडर्न लुक चाहती हैं तो कुछ इस तरह का फैंसी कट वर्क भी ट्राई कर सकती हैं। इसकी नेकलाइन से ले कर साइड स्लिट तक, सबकुछ काफी फैंसी है। आप सिंपल फैब्रिक ले कर भी ऐसा फैंसी सूट स्टिच करा सकती हैं।
फ्रंट पर आप कुछ इस तरह का वर्क भी करा सकती हैं। ये काफी फैंसी है और स्टाइलिश लुक देगा। कॉटन फैब्रिक ले कर फ्रंट में कट वर्क और प्लीट्स वाला ये डिजाइन डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।