जेंट्स के लिए गोल्ड रिंग की 7 डिजाइन, इंगेजमेंट में पहनाया तो लगेगी सुंदर

गोल्ड रिंग डिजाइन फॉर मेंस

इंगेजमेंट होने वाली है तो मंगेतर के लिए गोल्ड की सिंपल रिंग बनवाएं। जेंट्स आमतौर पर ऐसी रिंग पसंद करते हैं तो उनके हाथों में सिंपल और सोबर लुक दे। ऐसे में ये 7 क्लासी गोल्ड रिंग डिजाइन परफेक्ट हैं। जिसे आप होने वाले दामाद के लिए बनवा सकते हैं। यहां देख लें वो 7 डिजाइन की रिंग। (सभी इमेज साभार- Pintrest)