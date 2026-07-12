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जेंट्स के लिए गोल्ड रिंग की 7 डिजाइन, इंगेजमेंट में पहनाया तो लगेगी सुंदर

Gold Ring Design for Gents: शादी होने वाली है तो मंगेतर के लिए या फिर दामाद के लिए गोल्ड रिंग की सुंदर डिजाइन इंगेजमेंट में दें। सिंपल, सोबर डिजाइन हर जेंट्स को पसंद आएगी। यहां देखें 7 बेस्ट गोल्ड रिंग डिजाइन।

AparajitaJul 12, 2026 10:20 pm IST
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गोल्ड रिंग डिजाइन फॉर मेंस

इंगेजमेंट होने वाली है तो मंगेतर के लिए गोल्ड की सिंपल रिंग बनवाएं। जेंट्स आमतौर पर ऐसी रिंग पसंद करते हैं तो उनके हाथों में सिंपल और सोबर लुक दे। ऐसे में ये 7 क्लासी गोल्ड रिंग डिजाइन परफेक्ट हैं। जिसे आप होने वाले दामाद के लिए बनवा सकते हैं। यहां देख लें वो 7 डिजाइन की रिंग। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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कस्टमाइज्ड रिंग

इंगेजमेंट के लिए गोल्ड रिंग जेंट्स के लिए पसंद करनी है तो इस तरह की कस्टमाइज्ड रिंग बनवाएं। ये डिजाइन 2 ग्राम से लेकर 4-5 ग्राम में आराम से बनकर रेडी हो जाएगी।

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स्टनिंग क्रिसक्रॉस पैटर्न

जेंट्स ज्यादातर सिंपल एंड सोबर डिजाइन पसंद करते हैं तो इस तरह की शाइन करती क्रिसक्रॉस डिजाइन को भी चुन सकती हैं।

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हल्की डिजाइन

कम बजट वाली रिंग खरीदनी है तो इस तरह की डिजाइन वाली लाइटवेट एक से दो ग्राम में भी जेंट्स अंगूठी बनकर रेडी हो जाएगी।

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गोल्ड बैंड रिंग

गोल्ड बैंड रिंग इंगेजमेंट में अच्छी लगती है। थोड़े से फ्लावर बने हों और साथ ही वेल पॉलिश्ड गोल्ड बैंड रिंग इंगेजमेंट रिंग के तौर पर स्टनिंग लुक देगी।

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स्लीक डिजाइन

जरूरी नहीं कि हर जेंट्स को हैवी गोल्ड रिंग की पसंद आए। काफी सारे जेंट्स पतली डिजाइन प्रिफर करते हैं तो इस तरह की रिंग सिंपल और सोबर दिखेगी।

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नाम लिखी रिंग

इंगेजमेंट रिंग पर नाम पसंद है तो इस तरह से नमूना देकर डिजाइन बनवा लें। ये रिंग सुंदर दिखेगी।

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देसी डिजाइन

जेंट्स रिंग की ये सारी ओल्ड पैटर्न डिजाइन हैं। जिन्हें आप पसंद के हिसाब से बनवाकर रेडी करवा सकती हैं।

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