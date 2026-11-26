ब्लाउज बैक डिजाइन

साड़ी तो बड़े जतन से खरीद ली अब उसके मैचिंग के ब्लाउज को भी स्टाइलिश तरीके से सिलवा लें, नहीं तो महंगी साड़ी का लुक खराब हो जाएगा। ननद और जेठानी के बीच खुद को बिल्कुल हटके दिखाना है तो ब्लाउज के बैक पर बनने वाली इन डिजाइन को अभी सेव कर लें। टेलर से सिलवा ली तो हर किसी की निगाहें आप पर ही रुक जाएंगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)