साड़ी तो बड़े जतन से खरीद ली अब उसके मैचिंग के ब्लाउज को भी स्टाइलिश तरीके से सिलवा लें, नहीं तो महंगी साड़ी का लुक खराब हो जाएगा। ननद और जेठानी के बीच खुद को बिल्कुल हटके दिखाना है तो ब्लाउज के बैक पर बनने वाली इन डिजाइन को अभी सेव कर लें। टेलर से सिलवा ली तो हर किसी की निगाहें आप पर ही रुक जाएंगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
ब्लाउज पीस अगर सिंपल है तो इस तरह के फ्लावर कट स्टिच करवा लें और उसमे एंब्रायडरी वाले गोटे को लगवाएं, सिंपल कपड़ा भी खास बन जाएगा।
ब्लाउज की बैक डिजाइन सिंपल यू शेप में बनवा चुकी हैं तो नो टेंशन पतली पट्टियों को सिलवाएं और उनसे क्रिसक्रॉस पैटर्न क्रिएट करवा लें। सब पट्टियों के बीच में छोटे स्टोन या फूल को जड़वाएं। ये डिजाइनर ब्लाउज सब मुड़-मुड़ कर देखेंगे।
ब्लाउज को डिजानर लुक देना है को सिंपल सी डोरी वाले ब्लाउज के बैक पर अपना फेवरेट नेकलेस स्टिच करवा लें। ये डिजाइन बिल्कुल हटके लुक देगी और एलिगेंट लगेगी।
एलिगेंट डिजाइन का ब्लाउज चाहिए और सिल्क का कपड़ा है तो इस तरह की डिजाइन सबसे बेस्ट और अट्रैक्टिव नजर आएगी।
राउंड शेप ब्लाउज की बैक नेकलाइन स्टिच करवाने के साथ ही सेंटर में कोई ब्यूटीफुल सा ब्लाउज के फैब्रिक और एंब्रायडरी को मैच करता हुआ पेंडेट स्टिच करवाएं। ये बिल्कुल हटके लुक देगा।
अगर आपके टेलर की सिलाई अच्छी है तो सिंपल सी साड़ी पर इस तरह के कमल के पेटल्स सिलवा लें। ये बेहद अट्रैक्टिव और एलिगेंट लुक देता है।
फ्लावर कट बैक नेकलाइन को स्टिच करवाने के साथ ही ब्लाउज की हेमलाइन पर बॉर्डर को क्रिस क्रॉस पैटर्न में सेंटर में स्टिच करवाएं और बाकी हिस्से को बगैर बॉर्डर वाला ही बनवाएं। ये डिजाइन भी सुंदर दिखेगी।